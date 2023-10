Justin Timberlake guarda silencio tras las impactantes revelaciones de Britney Spears

La cantante, además de revelar este delicado pasaje de su vida, también reveló que Justin Timberlake le había sido infiel a ella en varias ocasiones y no al revés, como durante mucho tiempo se pensó:

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé . No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre... Hoy en día, es una de las cosas más dolorosas que he vivido en mi vida”, se lee en parte del libro de Britney Spears que será publicado próximamente.

Estas explosivas declaraciones pronto hicieron que los ojos de todo el mundo se colocaran sobre Justin Timberlake ; sin embargo, al parecer el exintegrante de NSYNC ha optado por ignorar las críticas y sigue “como si nada”.

¿CÓMO REACCIONÓ JUSTIN TIMBERLAKE A LAS REVELACIONES DE BRITNEY SPEARS?

Ya desde hacía varias semanas atrás se había especulado con la posibilidad de que Justin Timberlake fuera mencionado por Britney Spears en su libro, como así pasó; incluso, varias fuentes cercanas al cantante aseguraron que, efectivamente, él estaba preocupado por lo que la “Princesa del pop” dijera sobre él en su libro de memorias.

“Justin está feliz, en casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”

No obstante, de momento Justin Timberlake ha decidido enfocarse en su familia y su música, dejando atrás los escándalos mediáticos... o al menos eso publicó la revista “People”, la cual reveló que una fuente cercana había dicho que Justin está ocupado en varios proyectos como la película “Trolls” , por lo que decidió no darle importancia a las noticias sobre su pasada relación con Spears.

Justin Timberlake "está feliz, en casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar", aseguró la persona cercana al cantante, por lo que al menos de momento no responderá a quienes aseguran que ejerció violencia de género contra Britney Spears al, supuestamente, haberla obligado a abortar tras una fuerte discusión.