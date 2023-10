Britney Spears comparte el doloroso motivo por el que abortó cuando anduvo con Justin Timberlake

Britney Spears reveló en su nuevo libro de memorias ‘The woman in me’ que abortó durante su noviazgo con Justin Timberlake, relación que empezó cuando ambos tenían 18 años en 1999 y terminó en 2002.

“Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto”.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, se lee en la revista People que escribió un extracto del libro.

La cantante de pop, de 41 años, expresó que ella si hubiera tenido al bebé, pero cedió a la petición del exintegrante de NSYNC, pues luego de algunas discusiones acordaron que ella abortaría.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre... Hoy en día, es una de las cosas más dolorosas que he vivido en mi vida”.

Antes de la publicación del libro, algunas fuentes dijeron a Page Six que Timberlake, de 42 años, había estado “preocupado” por lo que Britney escribiría sobre su relación.

Cabe recordar que Spears tiene dos hijos, Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación de 2004 a 2007 con su segundo esposo, Kevin Federline.