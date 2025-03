Justin Bieber alarmó a los fans con un complicado diagnóstico que lo compromete: ‘Empiezo a convertirme en...’

Justin Bieber de 31 años es uno de los artistas más escuchados en el mundo y uno de los más admirados por su talento y porte; sin embargo, a lo largo de su carrera y como figura pública se ha sabido ganar las críticas de la prensa por sus agresiones a periodistas y fans. Esto conecta con el sinceramiento que el cantante canadiense tuvo en las últimas horas.

“Creo que me odio a mí mismo a veces cuando me siento a mí mismo empiezo a convertirme en inautén. Entonces recuerdo que todos nos están haciendo pensar que no somos suficientes, pero aún odio cuando me cambio a mí mismo para complacer a la gente”, reflexionó el esposo de Hailey Bieber.

‘También tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto smh’, indicó Justin Bieber en el posteo con tres imágenes, una en cuando era más joven, tiene la mirada baja y está cubierto por la chomba de una chamarra de invierno, seguida por una foto de él aún más niño, mucho antes de iniciarse en mundo artrítico y luego, una más con tres containers, uno arriba del otro.

¿Qué significa SMH, las siglas que posteó Justin Bieber? Instagram

¿Qué significa SMH, las siglas que posteó Justin Bieber?

Para todos los fans del cantante de éxitos como ‘Sorry’, ‘Baby’ y ‘Love Yourself’, entre otros, las siglas ‘SMH’ que usó en su posteo quedaron resonando en las redes sociales. Bueno, SMH significa “shaking my head”, que en español equivale a ‘niego con la cabeza’ o ‘me lleva’.

También se usa para expresar frustración, desaprobación o incredulidad ante algo. En su posteo, Justin Bieber escribió: “I got anger issues too, but I wanna grow and not react so much smh”, lo que indica que reconoce sus problemas de ira y su deseo de mejorar, pero al mismo tiempo se siente frustrado por seguir reaccionando impulsivamente.

Justin Bieber podría meterse en fuertes problemas si no controla su ira Instagram

Pero no es lo único, con el uso de ‘SMH’, Bieber remarca, de forma inconsciente, su sensación de decepción consigo mismo, mostrando una actitud reflexiva sobre su crecimiento personal y sus emociones.

Justin Bieber podría meterse en fuertes problemas si no controla su ira

Justin Bieber suele ser objeto de atención pública debido a sus episodios de ira, algo que ahora reconoce y que es un buen paso para su tratamiento. Incidentes con paparazzi, donde muestra frustración y confrontación, son frecuentes en la vida privada del cantante canadiense.

Algunas de las fotos que Justin Bieber publicó en su Instagram. (Captura)

En 2019, Justin Bieber admitió el consumo de drogas y actitudes “resentidas”. Recientemente, en 2024, un video viral lo mostró molesto con adolescentes en un hotel, mientras esperaba a su esposa, Hailey Bieber. En el 2025 se enojó con un paparazzi que le tomaba fotos y ha tenido problemas con sus fans en medio de sus conciertos.