Julio César Chávez rompe el silencio y habla cómo está su hijo Julio César Chávez Jr luego de ser liberado

Julio Cesar Chávez dejó claro que pase lo que pase, él va a seguir apoyando a su hijo en las buenas y en las malas también. El excampeón del mundo decidió romper el silencio y sincerarse sobre cuál es el estado médico y legal en el que está actualmente su hijo, Julio César Chávez Jr.

En entrevista para el programa Ventaneando, la leyenda del box, compartió que sus abogados siguen trabajando en el caso por el que fue detenido su hijo, por posesión de arma de fuego.

“Ya está muy bien (Julio César Chávez), gracias a Dios. Está haciendo su rehabilitación por orden del juez y esa es una buena señal”, expresó a las cámaras del programa de televisión.

El expuglicista informó cuándo será la próxima audiencia en Estados Unidos para definir la situación legal de su hijo.

“Va a ir a corte el día 15 de febrero para ver qué es lo que pasa, pero parece que todo va bien. Cuando pase la audiencia ya les cuento. No voy a estar presente”.

Julio César Chávez lamentó que por los momentos él no pueda tener comunicación con su hijo.

“No, no he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema. Ahorita no puedo hablar, yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas”.