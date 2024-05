Julio César Chávez Jr. hizo una desgarradora confesión sobre el consumo de drogas: VIDEO

Julio César Chávez Jr. dijo que estuvo en depresión por un tiempo, pero ahora está intentando retomar su vida personal y deportiva

El boxeador mexicano, hijo de la leyenda Julio César Chávez, habló con Telemundo Deportes sobre la difícil situación en la que se involucró hace unos meses cuando fue arrestado en Estados Unidos por posesión de armas. El deportista sintió una fuerte tristeza que le hizo pensar en la muerte.

Chávez fue cuestionado cara a cara con Miguel Gurwitz en ‘Zona Mixta’ sobre el consumo de las drogas que lo llevaron a detener por un tiempo su carrera como boxeador. Después de iniciar su rehabilitación, el famoso de 38 años confía en que puede salir de sus problemas de adicción.

“Estoy mejor que nunca, porque siempre había cosas escondidas ahí, y esta vez no, estoy limpio, estoy bien y así me voy a mantener”, contó.

Sobre las drogas que lo había llevado a tocar fondo, explicó que “hace mucho”, consumía cocaína, marihuana y otras pastillas. No obstante, en la actualidad, “está comprometido” con él mismo y está dispuesto a regresar y cumplir con las condiciones de la corte.

Y luego, agregó: “Realmente hoy estoy en mejoría, no te lo tiene que decir mi papá ni nadie. Yo no me daba cuenta. Ojalá me dure la oportunidad que quiero seguir así”.

¿Julio César Chávez Jr. volverá a pelear?

Sí. Julio César Chávez Jr. confirmó este miércoles 15 de mayo que tendrá una pelea contra Darren Till el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium, en Texas.

Dónde ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Darren Till

La pelea se podrá ver en vivo a través de Netflix. Esta será la gran pelea del regreso del “junior” después de dos años alejado del ring.