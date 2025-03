Juliana Figueroa lanza bomba: Exhibe presunta distribución de la herencia millonaria de Joan Sebastian

Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastián, expuso a sus hermanos y a la sucesión testamentaria de los bienes de su padre con presuntos documentos que enlistan la millonaria herencia y cómo quedó repartida.

“Años de no quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente”, escribió en redes sociales.

Juliana Figueroa aseguró que en más de 10 años no ha recibido ni un peso de la herencia de su padre, a diferencia de sus hermanos, empezando por José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa.

“La verdad esto a mí me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro hora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquila en mi mundo y se sabe”.

“Y pensar que su propia gente fueron los que me pasaron las pruebas porque están cansados de lo (emoji de rata) que son”, añadió Juliana.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y salgan tan avariciosos. Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie”.

Por cierto, también aseguró que ella ha salido adelante sola: “Nunca espero nada de nadie porque he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado TODO. Yo necesidad de esto no tengo porque gracias a Dios tengo techo, comida y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”.

Por el momento no hay respuesta del resto de hermanos y familiares.

En el archivo que exhibió Juliana, se detalla, por ejemplo, que Julián Figueroa heredó un terreno en 3 Marías, el rancho Las Palmas (que está a la venta actualmente) y el 50% de la Jarana en Veracruz.

MIRA EL RANCHO DE JULIÁN FIGUEROA