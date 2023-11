Julián Gil sobre su hijo Matías: “El niño no me conoce”

Durante la presentación de un tema musical en su restaurante, Julián Gil habló con los medios de comunicación y expresó su deseo de lograr, por fin, un acercamiento con su hijo, Matías, fruto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

Cuestionado por la prensa, el actor que participa en la nueva versión de El maleficio, aseguró que él está dispuesto a limar asperezas con la venezolana con tal de lograr una sana convivencia con el menor, a quien no ve desde 2019.

“Que sea cuando tenga que ser, cuando ella esté preparada, me imagino que debe estar acomodando algunas cosas en su alma, en su cabeza, en sus sentimientos, es algo inevitable, algo que se va a dar, pero dependerá de ella”, dijo Julián sobre su expareja, quien también ha dado señales de una posible reconciliación.

Sobre el pequeño de seis años, Gil admitió que le duele que Matías no sepa quién es su papá. “El niño no me conoce, si no me ha visto. Ya he dado muchos mensajes en cámara, yo estoy en la mejor disposición, ya tendré una conversación privada con él”.

Después de atravesar por el cáncer de piel, el artista manifestó que aprendió a valorar mucho más a la gente que ama. “Hay que dedicarle tiempo a las cosas que nos dan sentido, preocuparnos menos y vivir la vida en paz, ahora, con más razón, vivo en paz”, fueron las palabras de Julián ante los reporteros.