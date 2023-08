Julia Urbini y Francisco Pizaña ya son marido y mujer

Se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘Caer en tentación’, donde curiosamente interpretaban a una pareja con muchos problemas, incluso con violencia de género, por lo que para lograr bien sus escenas Julia Uribini y Francisco Pizaña comenzaron a acercarse más hasta que finalmente se hicieron novios.

Decidieron comenzar a vivir juntos casi de inmediato y a finales de 2022, Francisco Pizaña le entregó el anillo de compromiso a Julia Uribini en Venecia y el pasado 10 de agosto se casaron por el civil. La pareja, a quien recientemente vimos en ‘Eternamente amándonos’, nos cuenta su historia de amor y si piensan en hacer grande la familia.

“El firmar un papel no nos representa algo malo”

Cuéntennos que se casaron…

JULIA: Sí, nos casamos ayer (el 10 de agosto) a las 9:30 de la mañana en el registro civil, y de relación justo cumplimos seis años.

¿Cómo se conocieron?

JULIA: En la telenovela Caer en tentación, nuestros personajes eran pareja en la ficción, y ahí entre escenas, entre la espera y todo, salió el amor.

¿Qué te conquistó de Francisco?

Se acercó a mí para hablar porque nuestra relación de personajes era un poco complicada, violenta, el personaje de él le pegaba al mío, entonces el que se acercara para hablar y tener la confianza para hacer las escenas hizo que yo dijera: “Qué bonito ser humano, lo quiero”.

Qué buena técnica Francisco, ¿fue con estrategia?

No, yo iba a trabajar, pero también como había leído escenas medio complejas, de golpes, para mí en ese momento me parecía importante generar un vínculo de confianza y pues ya de repente ella me empezó a cerrar el ojito, empezó a haber química y todo lo demás se empezó a dar solito.

¿Te le declaraste a la antigüita?

FRANCISCO: Sí, totalmente, yo sí soy de establecer bien las cosas y decir a partir de dónde empezamos, tener una fecha que festejar y recordar.

¿Se fueron a vivir juntos?

JULIA: Sí, al día uno.

FRANCISCO: No había pasado ni un mes y ya estábamos viviendo juntos.

“La boda con fiesta grande con los amigos y familiares será el siguiente año”

¿Hubo pedida de mano?

FRANCISCO: Estábamos empezando a grabar ‘Eternamente amándonos’, a finales de noviembre de 2022, y teníamos organizado un viaje a Europa, pero yo empecé antes a grabar que Julia, entonces se fue ella con sus papás, yo los alcancé y me pareció buena idea darle el anillo en Venecia, en la plaza de San Marcos.

¿Tuviste de cómplices a sus papás?

No, no sabía nadie, más que mi abuela y mis amigos.

¿Cómo reaccionaste Julia?

Me puse nerviosa, guardé mi manita y me hice chiquita, la verdad es que no me lo esperaba, ya después de que me dio el anillo me empezó a caer el veinte de sus comportamientos, como de su manita agarrando el bolsillo de su pantalón donde traía la cajita.

¿Habían platicado antes sobre el plan de casarse?

JULIA: Alguna vez se llegó a mencionar, pero realmente llevamos vida de casados hace seis años.

¿Invitaron a sus familias a la boda?

JULIA: Mis papás ahorita no están en la ciudad, pero realmente la boda con fiesta grande con los amigos y familiares será el siguiente año. Los que nos acompañaron fueron nuestros amigos Pierre Louis, Paulette Hernández, David López, su novia, Antonio Mondragón y Alfredo Gatica.

¿Y hubo algún festejo posterior?

FRANCISCO: Como fue muy temprano, nos fuimos a desayunar a una barra de cereales, que nadie había ido, y se nos hizo un interesante plan, y listo.

Muchas parejas ya no piensan en casarse por el civil, ¿ustedes por qué quisieron hacerlo?

FRANCISCO: A mí me parece importante en cuanto a lo legal para que ambas partes estemos protegidos, estamos convencidos, entonces a nosotros el firmar un papel no nos representa algo malo, y si hay que hacerlo, lo hacemos para que todo esté en orden y en regla, creo que haciendo bien las cosas desde el principio todo puede salir bien.

¿Habrá boda religiosa?

JULIA: No, será una ceremonia chiquita con nuestros amigos y familia.

¿Hay planes de tener bebés?

JULIA: Aún no, estamos disfrutando los procesos poco a poco, pero sí hay planes, este año no creo.