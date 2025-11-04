Sobrina de Ana Bárbara muere a los 16 días de nacida: “Danos consuelo y esperanza para seguir adelante”

“Que el recuerdo de nuestra niña Valentina sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”.

La familia Ugalde traviesa por uno de los momentos más difíciles tras la muerte de la pequeña Valentina, la sobrina recién nacida de la cantante Ana Bárbara e hija de su medio hermano Alejandro.

El político confirmó el fallecimiento de la nena a través de una fotografía que colocó en sus redes sociales, donde dejó ver la manita y parte de su cabeza.

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura. Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor”, escribió Alejandro el pasado 2 de noviembre.

Añadió que “aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que ahora ella descansa en tus brazos”, agregó.

Y siguió con su mensaje: “Danos consuelo, fortaleza y esperanza para seguir adelante, y que el recuerdo de nuestra niña Valentina sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”, dijo sin revelar la causa de muerte de su hija recién nacida.

Después de que Alejandro hiciera pública la muerte de su hija, a los 16 días de nacida, Esmeralda rompió el silencio, y lo hizo durante el programa en vivo que conduce. Allí confirmó que Valentina perdió la vida el 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de todos Los Santos y que corresponde a los niños o muertos chiquitos.

“Quiero dedicar este programa a mi sobrina Valentina”, dijo la media hermana de Ana Bárbara con voz entrecortada en ‘Venga la Alegría’ el 2 de noviembre.

“Mi sobrina partió ayer, en la familia estamos pasando un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo”, compartió la presentadora.

Trascendió que Ana Bárbara no se ha pronunciado sobre la muerte de su sobrina, hija de su medio hermano Alejandro Ugalde.

