Alejandra Guzmán muestra impactantes imágenes de su columna tras cirugía de emergencia

“Fin de tanto que ha pasado en estos 13 años”.

En los primeros días de octubre se dio a conocer que la cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia para ser intervenida nuevamente en la columna vertebral. Previamente, la intérprete explicó que padecía de hernias discales, por lo que era necesaria una cirugía.

Días después, Guzmán compartió una radiografía en donde se observa cómo le fueron introducidos varios tornillos en la columna. De esta forma, la imagen se convirtió en un testimonio gráfico de sus múltiples intervenciones.

Por ello, la cantante festejó estar en una gran etapa de sanción después de 13 años de atravesar diversos problemas de salud.

El 13 de octubre Alejandra se mostró sumamente optimista, describiendo la “mejor etapa de su sanación” y el “fin de tanto que ha pasado en estos 13 años”. Expresó su alegría por lo exitosa de la cirugía: “Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada”.

La intérprete de ‘Reina de corazones’ publicó la imagen de su radiografía con la que muestra detalladamente su columna y cadera, revelando así no sólo los avances de salud sino confirmando también que tiene varias prótesis.

La imagen, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, sirve no sólo como una actualización de su condición, sino también como una confirmación visible de las prótesis y las reparaciones estructurales realizadas en su cuerpo, en particular tras sus más recientes problemas de salud en la zona lumbar y de cadera.

En su publicación, Alejandra no escribió nada, pero sobre la radiografía puso “abrazo biomecánico”.

Desde hace nueve años, la intérprete de ‘Mala hierba’ tiene implantada una prótesis compuesta por dos piezas de titanio. Estas piezas están unidas al fémur izquierdo y derecho, y fueron colocadas en una intervención previa para reconstruir su cadera y frenar el desgaste óseo.

La salud en esa articulación se vio comprometida gravemente el 27 de septiembre de 2022, cuando sufrió una caída mientras daba un show en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos.

Este accidente provocó que la cantante se dislocara la cadera y fuera ingresada en el hospital de la Universidad George Washington.

“A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar”, explicó.

Los múltiples problemas de salud de la cantante, especialmente en la zona baja de la espalda y glúteos, se derivan de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009 como parte de un procedimiento estético.

‘La Guzmán’ ha luchado por más de una década contra las complicaciones resultantes de dicha sustancia.