Josi Cuen internado de emergencia antes de su show: Jorge Medina lo sacó del hospital; “estoy de milagro”

Horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México, el cantante estaba hospitalizado.

October 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Josi-Cuen-Jorge-Medina.jpg

Josi Cuen y Jorge Medina ofrecieron un concierto en la Plaza de Toros México.

Instagram

“Estoy de milagro aquí, estoy de milagro”, dijo Josi Cuen.

Después de que el fin de semana pasado los exvocalistas de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ ofrecieran una exitosa presentación en la Plaza de Toros México, bajo la gira llamada ‘Juntos’, Josi Cuen reveló que atravesó por una crisis de salud.

Fue el cantante Jorge Medina quien reveló que su colega y amigo, Josi Cuen, se encontraba hospitalizado horas antes de su presentación en la Ciudad de México.

A través de las redes sociales de una cadena radiofónica dedicada a transmitir música regional mexicana, se compartió un video en donde se puede ver a Medina y Cuen durante su show en ‘La México’. Ahí, Jorge comentó que su compañero atravesaba por un complicado episodio de salud.

@lamejorfm

Seguimos reviviendo increíbles momentos del concierto de #Juntos en #LaMonumental 🙌🏼 #JorgeMedina declaró que el viernes #JosiCuen estuvo en el hospital 🏥 Y salió para darle la mejor noche a sus fans 💙

♬ sonido original - LaMejor

De acuerdo con Medina, horas antes de su presentación Josi estaba en un hospital y tuvo que ir por él y sacarlo de la clínica para que cumpliera con su compromiso laboral, por lo que considera un milagro que Cuen estuviera cantando esa noche.

“Lo acabo de sacar del hospital, para que viniera a cantar esta noche, él supuestamente está enfermo… está usted de milagro, pero vea cómo es Dios de grande que sí hacen los milagros, entonces, un aplauso para el Josi que hoy está haciendo un esfuerzo increíble por qué ustedes merecen estoy más”, dijo Jorge Medina.

Y es que, mientras que Jorge dio a conocer lo que había sucedido horas antes con Josi, quien pese a su estado de salud estaba cantando ante miles de personas, el mismo cantante consideró que se encontraba en ese escenario “de milagro”.

Aunque no ha habido pronunciamientos por parte de los intérpretes ni actualizaciones sobre el estado de salud de Cuen, los seguidores del cantante aplauden su profesionalismo pese a no encontrarse al cien por ciento con su salud, y agradecieron que no canceló su presentación.

@jackyalb03

JUNTOS🤩 #concierto #juntos #jorgemedina #josicuen #mty #fypシ゚

♬ sonido original - J A C K Y🌻

Josi Cuen Jorge Medina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
