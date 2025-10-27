Paul Stanley sufre aparatoso accidente en el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros

Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de ‘La Arrolladora Banda El Limón’, ofrecieron un espectáculo en la Plaza de Toros México, la noche del 24 de octubre como parte de la gira ‘JUNTOS’.

Todo era fiesta y celebración hasta que una aparatosa caída lesionó a Paul StanleyPaul Stanley, lo que generó preocupación en el equipo técnico y el público.

El conductor de ‘Hoy’ acudió al concierto junto a su esposa Joely Bernat, y a las hermanas Cynthia y Belinda Urías, quienes estaban disfrutando del show cuando fueron invitados a subir al escenario.

El exintegrante de ‘La Casa de Los Famosos México’ y las expresentadoras de ‘Bandamax’ aceptaron la invitación y subieron al escenario en medio de la interpretación del tema ’Siempre estás tú’, lo que elevó el ánimo entre los músicos e invitados.

En medio de la fiesta que reunió a miles de seguidores de la música regional mexicana, el cantante Josi Cuen, visiblemente emocionado, levantó en brazos a Stanley y giró con él varias veces.

Sin embargo, al intentar bajarlo ambos perdieron el equilibrio y debido al mareo, terminaron en el piso, lo que generó preocupación entre el público.

El momento exacto de la caída fue captada por el conductor de radio Mariano Osorio, quien lo difundió en redes sociales. “¡Trágame tierra! Josi Cuen cargó a Paul Stanley, lo giró y giró, y ambos terminaron en el piso”, escribió Osorio en la grabación.

Las hermanas Urías, Jorge Medina y parte del equipo técnico acudieron al auxilio del cantante y el presentador; sin embargo, tanto Josi Cuen como Paul Stanley lograron incorporarse por sus propios medios.

En un gesto que alivió la tensión, el conductor de Televisa tomó el micrófono y continuó cantando ‘Siempre estás tú’, lo que desató aplausos y carcajadas entre los asistentes.

Hasta el momento, se sabe que ambos se encuentran en buen estado de salud, pero ninguno ha emitido declaraciones públicas.

Cabe mencionar que además de difundir el video, Mariano Osorio colocó en la descripción: “Al final, lo tomaron con buen humor. Josi y Paul son grandes amigos”.

