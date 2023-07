José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp revelan cómo van los preparativos de su boda

Tras dos años de relación, José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp están casi listos para llegar al altar. La conductora de televisión, reveló cómo van los preparativos de su boda, mientras el cantante habló de sus planes a futuro.

En entrevista para Telemundo, Marie Claire aseguró entre risas que, “José Manuel ya tiene que sentar cabeza” y agregó que, “ya hay que casarse y él está muy emocionado, la verdad”.

“Para mí es un orgullo casarme en México y más que todo en Juliantla (Guerrero), que representa para José Manuel una tierra bendita”, empezó a contar la también ex habitante de La Casa de los Famosos México.

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp, inmersos en los preparativos de su boda

Las fechas tentativas de la boda son noviembre o febrero próximos, pues “los preparativos van muy bien, mucho pozole, pero también mucho tequeño venezolano, va a haber de todo y nos estamos todavía como que peleando el tema de la música porque yo quiero música llanera, que es la música venezolana, pero también soy amante de la música regional mexicano”, dijo la presentadora de Bandamax.

Y sobre el vestido de novia, “todavía no sé… No quisiera como que un vestido tan aparatoso, sí he imaginado mucho mi vestido de boda, un vestido muy sencillo, sin tantos pliegues, sin tanta armadura. Un vestido muy ceñido al cuerpo, pero que también me permita bajar por las montañas de Juliantla”, explicó la venezolana de 30 años de edad.

José Manuel Figueroa sí quiere hijos con Marie Claire Harp

José Manuel Figueroa también platicó que aunque ya tiene listo su testamento y el documento sólo incluye a su primogénita Gabriela, sí quiere ser papá de nuevo al lado de su prometida Marie Claire Harp: “Sí me gustaría tener más hijos. Por supuesto que me gustaría celebrar el amor con mi pareja con más hijos”, compartió el hijo mayor de Joan Sebastian.