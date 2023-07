Maribel Guardia dice que las cenizas de Julián Figueroa siguen con ella; ¿las mandará a Juliantla?

El pasado 9 de abril el mundo del espectáculo se sacudió con el sorpresivo deceso de José Julián Figueroa, hijo único de Maribel Guardia y Juan Sebastian . A pesar de que ya han pasado tres meses del fallecimiento, Maribel Guardia continúa con su proceso de duelo.

Las cenizas de José Julián permanecen con la modelo a pesar de que alguna vez Juan Marcos Figueroa, tío del joven, expresó su deseo de que éstas, o aunque sea una parte de ellas, reposen en Juliantla, Guerrero, tierra natal del “Poeta del pueblo”. No obstante, Maribel Guardia reiteró que prefiere que los restos de su hijo permanezcan con ella.

¿CENIZAS DE JOSÉ JULIÁN REPOSARÁN EN JULIANTLA? MARIBEL GUARDIA RESPONDE

Entrevistada por medios de comunicación sobre si alguna vez las cenizas de su hijo José Julián descansarían en Juliantla, Maribel Guardia respondió:

“Mira, por ahora, las cenizas las tengo en la casa y yo me siento muy plena ahorita”

“Creo que no, creo que... mira, por ahora, las cenizas las tengo en la casa y yo me siento muy plena ahorita, yo sé que, tal vez en un futuro, me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa, si algún día yo me muero, me pongan junto a él. Por eso, si lo ponen en Juliantla, a mí no me van a enterrar en Juliantla”, declaró Maribel Guardia.

Por otro lado, Maribel admitió que el proceso de duelo ha sido muy duro, pero reconoció que tener cerca a su nieto ha sido de enorme ayuda, pues sus logros y avances la han ayudado a sobrellevar este doloroso hecho.

“Nuestro bebé se graduó, entonces fuimos a verlo cómo recibió el título, fue muy emotivo y también, por otro lado, todo el tiempo pensé en Julián, pero salió un arcoíris, yo con esas pequeñas señales siento la presencia de mi hijo”, aseguró.

Así que, de momento, las cenizas de José Julián Figueroa se quedan donde están, descartándose un traslado a Juliantla como ha sido el deseo de la familia de Joan Sebastian.