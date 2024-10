José Eduardo Derbez estalló contra Eugenio Derbez tras las polémicas declaraciones que hizo sobre sus ‘adicciones’

A pesar de que José Eduardo y Eugenio Derbez han forjado una entrañable relación padre e hijo, en más de una ocasión han evidenciado que existen aún algunos asuntos pendientes entre ellos, especialmente relacionados al tiempo que no se frecuentaron. Así volvieron a demostrarlo durante sus últimas apariciones públicas, cuando el hijo de Victoria Ruffo dejó claro que no está dispuesto a tolerar que nadie critique la crianza que le dio la actriz, mucho menos su padre, pues tal como admitió, no considera que esté en posición de hablar de este tema ni para bien ni para mal.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de José Eduardo? El comentario que lo hizo enfurecer

Durante una reciente conversación con Gustavo Adolfo Infante, el productor de “Y llegaron de noche” confesó que aunque ama profundamente a su hijo, hay ciertas cuestiones de su comportamiento que no considera correcta. Entre las actitudes que Eugenio rechaza, sería el hábito que tiene por beber y fumar, pues a pesar de que no es un tema que impacte negativamente en su vida, simplemente no lo ve como idóneo.

La preocupación de Derbez pasó a segundo plano cuando mencionó que desde su perspectiva, este tipo de “gustos” los adquirió al convivir con su familia materna,es decir, del árbol genealógico de Victoria Ruffo, ya que ahí habría recibido el ejemplo.

José Eduardo Derbez reaccionó a los dichos de Eugenio Derbez sobre su ‘alcoholismo’ y Victoria Ruffo

Estas palabras por supuesto no fueron del agrado de José Eduardo Derbez, quien siempre ha profesado un amor absoluto por su mamá, sobre todo porque creció junto a ella y fue quien se encargó de darle una vida llena de felicidad. Por lo que al saber lo que su progenitor había insinuado acerca de la forma en que había sido educado, le lanzó un contundente mensaje para mostrarle qué piensa de estas declaraciones.

José Eduardo Derbez reaccionó a las críticas de Eugenio Derbez a la crianza de Victoria Ruffo Instagram

En una charla con distintos medios, el comediante, quien recientemente se estrenó como papá junto a su pareja Paola Dalay, abordó este episodio brevemente y, sin molestarse, puntualizó en que personalmente nunca se mete con los asuntos de su progenitor. “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”, dijo irónico.

Hasta el momento, ni Eugenio ni Victoria Ruffo se han pronunciado al respecto, por lo que gran parte de los admiradores de esta peculiar familia están a la espera de que los involucrados hablen de esta polémica.