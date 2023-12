Jorge Salinas vive un vergonzoso momento con un reportero frente a Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas ha vivido un polémico 2023 luego de que el actor fuera señalado por, presuntamente, haberle sido infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez, y aunque muchos pensaron que la pareja se separaría, esto no ocurrió e incluso celebraron sus 12 años de matrimonio.

Luego de este escándalo, Jorge Salinas continuó con su trabajo en varios proyectos sin estar bajo el escrutinio público... al menos hasta hace unos días, cuando su nombre se convirtió en tendencia por un bochornoso momento que vivió con un reportero, ¡justo enfrente de su esposa!

En redes sociales, los internautas comenzaron a preguntarse: ¿Jorge Salinas besó al reportero en la boca o no? luego de que un curioso incidente se viralizara . Conoce toda la historia.

JORGE SALINAS PASA UN VERGONZOSO MOMENTO CON UN REPORTERO

Fue durante un encuentro con los medios que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez sostuvieron al finalizar un evento que ocurrió un curioso accidente que rápidamente despertó el furor en redes sociales, y todo comenzó cuando el actor se acercó para saludar efusivamente a un reportero con el que no había tenido contacto.

El efusivo reencuentro entre Jorge Salinas y un reportero del programa Siéntese quien pueda dio de qué hablar entre los internautas luego de que, en cierto momento, el actor y el periodista casi terminaran dándose un beso en los labios por una distracción.

Y es que Jorge Salinas se acercó al reportero para darle un beso en la mejilla, pero no lo soltó, por lo que el periodista pensó que el saludo continuaría y se alistó para besarle la otra mejilla, como se acostumbra hacer a veces.

Sin embargo, el reportero no contó con que Jorge Salinas no estaba preparado, y como el actor casi no se había movido, ambos terminaron casi dándose un beso en la boca.

¿CÓMO REACCIONÓ ELIZABETH ÁLVAREZ?

El momento fue percibido por varios asistentes al evento, quienes soltaron un grito y luego rieron ante la falta de coordinación de ambos. Jorge Salinas, por otro lado, no perdió el buen humor y le dio otro beso en la mejilla al reportero.

Elizabeth Álvarez también se tomó el incidente con humor y sólo soltó una carcajada; posteriormente, ambos abandonaron el evento dejando a los asistentes con una sonrisa.