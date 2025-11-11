Jolette da cachetada con guante blanco e inesperadamente defiende a Lolita Cortés: “es un hermoso ser humano”

“Yo no voy a decir ‘ay, ahora me toca a mí’, jamás en la vida me prestaría a atacarla”.

Lolita Cortés y Jolette se conocieron durante la cuarta temporada de ‘La Academia’, el reality de canto de TV Azteca. Por su cuestionable desempeño vocal, ‘La Reina del Teatro Musical’ la criticó en repetidas ocasiones y fue severa con su exalumna.

Cortés siempre se manejó como una mujer severa, disciplinada, que buscaba la perfección en cada nota y baile, sin embargo, detrás de la rudeza había una mujer sensible que quedó al descubierto al ingresar al reality ‘La Granja VIP’ como concursante.

Y no sólo eso, sino que tras enfrentarse a un cuadro de ansiedad, pidió su salida, indicando que se dio cuenta que la dinámica del proyecto estaba cobrándole la factura a su salud mental.

Durante su eliminación, Cortés pidió la palabra a Adal Ramones, el anfitrión del show, para solicitar su salida, debido a la angustia que le producía todo aquello que demandaba ser parte del reality.

A su salida del programa ya la esperaba su hija Dariana, una situación por la que se criticó a la televisora al exhibir el episodio tan delicado que enfrentó la artista.

Sin embargo, pensando que la compleja situación de Cortés también podría ser aprovechada por sus detractores o exalumnos castigados, el reportero de espectáculos Ricardo Escareño buscó a Jolette para conocer su opinión sobre la salida a la realidad de Lolita.

E inesperadamente y para sorpresa de muchos, Jolette se mostró comprensiva, indicando que pese a lo vivido, lo que enfrenta merece todo su respeto.

La jalisciense aclaró que, pese a no sintonizar el reality, le alegraba saber que, su salida contribuiría en la estabilidad emocional de la crítica.

“Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita, que ya la está pasando mal, si el público es lo que espera, que sepan que soy una dama, que empatizo completamente, me alegro que ella haya podido salir, si es lo que quería, no sé más porque no estoy viendo el reality, como para saber qué está pasando, qué bueno que pudo salir”, dijo Jolette.

Y aprovechó para mandar un mensaje al público e insistir en no señalar a Cortés ni por su decisión de abandonar el proyecto ni por lo que ocurrió 20 años atrás cuando a ella la señalaban como poco talentosa para dedicarse al canto.

“Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto con el tema y por su persona, yo no voy a decir ‘ay, ahora me toca a mí’, jamás en la vida me prestaría a atacarla, yo la conocí durante cinco meses, hace 20 años, yo no sé qué persona es, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, lo respeto absolutamente, mi absoluto respeto”, finalizó.