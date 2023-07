Johnny Depp es encontrado inconsciente en un hotel

Johnny Depp fue hallado inconsciente en su cuarto de hotel antes de dar un concierto.

Varios medios locales han informado que Johnny Depp fue encontrado inconsciente en un hotel de Budapest, capital de Hungría, donde ofrecería un concierto con su banda Hollywood Vampires.

Johnny Depp, de 60 años, se encuentra de gira por Europa con su banda Hollywood Vampires, pero tuvieron que cancelar su concierto en Budapest debido a que el actor y músico se desmayó en la habitación del hotel donde se hospedaba, minutos antes del show.

De acuerdo con medios locales la situación fue grave, incluso tuvieron que llamar a un médico para corroborar el estado del actor.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Johnny se desmayó, pero al parecer el susto ha quedado atrás ya que apareció en el escenario junto al resto de su banda de rock, en Wolfsburg, Alemania.

Hollywood Vampires es un grupo de rock estadounidense formado en el 2015 por el famoso cantante Alice Cooper, Johnny Depp y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, para rendir tributo a la música de estrellas de rock fallecidas en los años setenta. El nombre deriva de un club formado por Cooper a finales de los años setenta, que incluía las visitas de músicos como John Lennon y Ringo Starr de Los Beatles, Keith Moon de The Who y Micky Dolenz de The Monkees.

Algunos músicos que han hecho parte de las giras de la banda incluyen a Duff McKagan y Matt Sorum de Guns ‘N Roses y Robert DeLeo de Stone Temple Pilots.