Jimena Pérez, La Choco: Así le dijo a sus hijos que tenía cáncer…

Al borde de las lágrimas, Jimena Pérez, LaChoco, abrió su corazón en una entrevista con Paty Chapoy y le contó a la periodista de Ventaneando cómo fue el difícil momento en el que le reveló a sus hijos que padecía cáncer de mama.

“A Iñaki si le dices cáncer de mama, no tiene ni idea qué es, pero sí lo notaba más sensible, me buscaba, estaba como muy chipil y así. Con Iker fue muy complicado, yo se lo dije, pero no le dije la palabra cáncer como tal, porque creo que es una palabra superfuerte y asusta a todos así que entonces le dije ‘Guapo, me detectaron un tumorcito y me lo voy a ir a quitar a México’, y fue ahí que me preguntó que si yo iba a estar bien ‘Ok, ¿pero no es grave?, ¿no te vas a morir?’ y yo: ‘No’”, dijo la conductora.

Jimena aseguró que se encontraba con su esposo, Rafa Sarmiento, cuando ambas hablaban de la enfermedad. En ese momento, entró su hijo mayor, de 12 años, y no le quedó más remedio que hablar con la verdad.

A sus 43 años, La Choco se encuentra sana y fuera de peligro. Fue en 2023 cuando se enfrentó a la dura batalla contra el cáncer.

“Comparto que después de una operación de ocho horas en mayo, varios ciclos de quimioterapia que comencé el 28de junio, con los dolores físicos y emocionales que eso conlleva (...) Hoy estoy sana, fuerte y agradecida de haber detectado el cáncer de mama a tiempo”, explicó la artista en sus redes sociales a finales del año pasado.