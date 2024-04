Jimena Longoria revela cómo se enteró de forma curiosa que estaba embarazada

En medio de abrazos y buenas vibras de sus compañeros de Venga la alegría, la conductora Jimena Longoria dio a conocer hace unos días que sería mamá de su segundo bebé.

“Mi esposo y yo ya llevábamos tiempo buscándolo, no pensamos que iba a pegar tan rápido y moría por decirlo en el programa, sorprenderlos en un juego, más que estar sentados en una sección, quería que fuera así. La primera en enterarse fue la productora Maru Silva, ella terminó siendo mi cómplice por semana y media para organizarlo bien”, nos contó la presentadora, quien en exclusiva compartió a TVyNovelas todos los detalles de esta bella noticia que hoy invade de felicidad su hogar y el de Gualy Cárdenas, el coach deportista con quien se casó en 2019, un año después de iniciar su romance.

“YA LO TENÍAMOS PLANEADO”

Longoria afirmó que se enteró de su embarazo de una manera muy curiosa, gracias a su otro hijo: “Mateo tiene un año y cuatro meses y llevaba más de una semana actuando súper diferente; antes, por ejemplo, no usaba el chupón y lo volvió a agarrar, dejó de hablar… se me hizo muy raro todo y un viernes se levantó en la noche y se durmió mientras me sobaba la panza; al otro día me hice la prueba y resultó positiva”.

Ya son siete semanas de embarazo las que mantienen radiante a Jimena y feliz a su esposo, a quien la conductora le dio la noticia por medio de un juego que está de moda en redes sociales: “le pregunté qué era algo que le escondía a su pareja, y ahí le saqué la prueba”.

Para Longoria, esta etapa es una de las mejores, pues todo ha fluido de manera armoniosa en todos los aspectos de su vida: “Mi esposo y yo tenemos chamba, es un momento perfecto porque ya lo teníamos planeado, además yo no quería que se llevaran tanto tiempo Mateo y este bebé”.

“NO LO PODÍA ESCONDER PORQUE ESTOY EN UN PROGRAMA EN VIVO”

A finales de 2023, Jimena y Gualy comenzaron la búsqueda del nuevo integrante de la familia y, afortunadamente, pegó rápido; así que al igual que lo hicieron con su primer hijo, decidieron compartirlo lo antes posible:

“Cuando nos enteramos de Mateo lo grité al mundo entero de inmediato, aunque sé que hay mujeres que prefieren esperar los tres meses, pero yo soy de las que le gusta compartir la felicidad, por eso no tengo problemas en anunciarlo antes de los dos meses. ¿Por qué me tengo que guardar la emoción que siento por si algo malo pasa? No sé, nosotros lo quisimos compartir rápido, además, no lo podía esconder porque estoy en un programa en vivo”, nos dijo.

En estas primeras semanas Jimena no ha tenido achaques, aunque admitió: “Todo el día me da sueño; y sí es cierto que en el segundo embarazo crece la panza más rápido, creo que los músculos tienen memoria y ceden más rápido”, señaló.

La pareja anhela tener una niña para completar la parejita, pero están conscientes de que la mejor bendición es recibir a un niño sano, independientemente del género. “A mi hijo le trato de explicar (sobre el embarazo) y anda medio chipilón, llora más de lo normal, entonces le doy mucho tiempo, lo consiento”, mencionó.

Longoria nos dijo que está disfrutando mucho este segundo embarazo y dejará que las cosas fluyan, sin preocuparse por nada: “Nunca he sido una obsesionada ni con la lactancia, ni con el parto, hago lo que el médico considere que es mejor. En cuanto al parto, si es natural, qué increíble, y si es cesárea, también”, mencionó.

La conductora admitió que su esposo y ella aún no han pensado en nombres para el bebé, lo que sí es que ha aprendido a repartirse en mil para cumplir con sus compromisos de trabajo y como mamá. “Siempre mi familia será mi prioridad, pero no abandonaré mi trabajo, ya encontraré la manera”.