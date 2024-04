Un boxeador estadounidense lanzó fuertes advertencias contra el “Canelo” Álvarez: “Voy a vengar a mi hermano”

Actualmente, Saúl “Canelo” Álvarez, es una de las figuras más reconocidas e importantes dentro del boxeo nacional. Esta posición se la ha ganado a través de sus más de 10 años de trayectoria, tiempo en el que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a diferentes adversarios de todo el mundo, resultando ganador de una buena parte de los encuentros.

Aunque lejos del ring, el deportista no tiene conflictos públicos con ninguno de sus colegas, recientemente el hermano de uno de sus adversarios le mandó un contundente mensaje. El propósito principal de esta “advertencia” fue recordarle que pronto se encontrarán frente a frente y, además de sus deseos por derrotarlo para llevarse el título a casa, hay alguien que lo tiene en la mira.

Jermall Charlo “amenazó” al “Canelo” Álvarez y aseguró que tienen un asunto pendiente

Fue en septiembre de 2023, cuando Saúl Álvarez protagonizó una emocionante pelea contra Jermell Charlo, un reconocido boxeador estadounidense que ha sido campeón mundial en importantes categorías. En esta batalla, el mexicano resultó ganador tras haber dominado en gran parte del encuentro, lo que llevó a una decisión unánime para darle el título.

El boxeador americano aseguró que buscará “vengar” a su hermano Getty

A seis meses de este capítulo en su trayectoria deportiva, el “Canelo” recibió una dura advertencia por parte de Jarmall Charlo, el hermano gemelo de su antiguo contrincante. El también luchador reveló que se está preparando para encontrarse con él y planea derrotarlo, lo que para él significa “hacerle justicia a su hermano”.

“Voy a pelear con el “Canelo” y voy a vengar a mi hermano en septiembre. No sabemos aún dónde se llevará a cabo la pelea, ahorita me la estoy pasando muy bien, pero no olvido esa cita pendiente”, dijo Jermall Charlo durante una transmisión vía redes sociales, donde dejó claro lo mucho que espera este encuentro sobre el ring.

Las motivaciones del boxeador para querer la “revancha” con Saúl Álvarez

Además de defender el honor de su apellido, Jermall expresó a sus seguidores que esta pelea es un propósito que tiene anotado en su lista de cosas por hacer antes de que se retire, ya que a sus 33 años, considera que el tiempo de brillar dentro de la industria del boxeo ha llegado a su fin.

“Me voy a retirar, es demasiado para mí. Tengo que cuidar a mis hijos y yo estoy bien así, sé que voy de salida. La realidad es que ya no disfruto esto, si no amas al deporte, entonces definitivamente no es para ti. Constantemente estoy debatiendo sobre todo esto conmigo mismo”, se sinceró el deportista sobre las razones por las que tomó la decisión de inaugurar su retiro deportivo.