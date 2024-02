La tensa pelea en vivo entre Canelo Álvarez y Eduardo Lamazón: así fue el duro encontronazo que tuvieron

El mundo del boxeo fue testigo de un intenso enfrentamiento verbal en vivo entre el campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el analista deportivo Eduardo Lamazón. Este encontronazo, que tuvo lugar durante el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca, ha generado una gran cantidad de comentarios y análisis en el mundo del deporte

Canelo Álvarez protagoniza intensa pelea en pleno programa en vivio

Álvarez, quien ha sido reconocido como uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad, no estuvo de acuerdo con Lamazón cuando se le preguntó sobre las críticas que ha recibido de la prensa. El pugilista tapatío respondió con firmeza, argumentando que muchas de las críticas que ha recibido provienen de un fanatismo desmedido, en lugar de un análisis objetivo.

El punto crítico de la discusión se produjo cuando Canelo recordó a Eduardo que él había sido uno de los pocos analistas que no le dio la victoria en su pelea contra Miguel Ángel Cotto. “De los 115 expertos en el mundo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú”, dijo Álvarez, refiriéndose a su pelea contra Cotto en 2015.

Lamazón, por su parte, reconoció que se había equivocado en su evaluación de la pelea de Álvarez contra Cotto. Aseguró que no existe una campaña en contra de Álvarez en TV Azteca, sino todo lo contrario. Sin embargo, este reconocimiento no pareció calmar las tensiones, ya que el boxeador continuó expresando su descontento con las críticas que ha recibido.

A pesar de la tensión, Canelo Álvarez aseguró que no ve a Eduardo Lamazón como un enemigo y que respeta su opinión. Sin embargo, dejó claro que tenía que expresar su inconformidad con algunas de las cosas que Lamazón había dicho en el pasado.

Este encontronazo entre Álvarez y Lamazón ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los deportistas y los medios de comunicación. Aunque las críticas son una parte inevitable del deporte, este incidente ha demostrado que los atletas no siempre están dispuestos a aceptarlas sin más.