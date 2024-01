Jeni de la Vega revela todo sobre la cancelación de su boda con Eleazar Gómez: “El anillo no lo devolví"

Todavía no tenían fecha exacta para su boda, pero los preparativos iban tan avanzados que Jeni de la Vega ya se había medido el vestido con el que le juraría amor eterno a Elezar Gómez ante los ojos de Dios. Ahora, la pareja tomó caminos distintos y cada uno hace su vida después de ponerle fin al compromiso que sellaron en septiembre de 2023, unos meses después de iniciar, oficialmente, su noviazgo.

En exclusiva para TVyNovelas, la presentadora y actriz reveló todos los detalles de su separación, dejando claro que no todo está dicho:

“Hace tres semanas tomamos la decisión de darnos un tiempo, lo necesitábamos para estar seguros del paso que íbamos a dar, creo que para uno casarse debe pensarlo muy bien y no tomarlo a la ligera, entonces hicimos una pausa para ver si realmente era lo que yo quería hacer y no cometer un error, por lo mismo, no fue por terceras personas, simplemente ambos estuvimos de acuerdo y ahora vemos lo que va a pasar porque quedamos como amigos”.

En el tiempo que estuvieron juntos, De la Vega conoció a la familia del actor de telenovelas. Él también tuvo oportunidad de convivir con los parientes de la modelo.

“No hay discordia, ni peleas, todos nos llevamos bien porque siempre hubo un respeto, él siempre me trató súper bien, siempre fue caballeroso conmigo, nunca me maltrató, entonces eso hizo que todo fluyera de la menor manera”.

Entre risas, Jeni aclara que el anillo de compromiso sigue en su poder, “porque fue un regalo que él me dio con mucho amor y nunca pidió que se lo regresara”.

Según la artista, ya no hablan tan seguido como antes, pero sí hay una comunicación.

“Obviamente nos saludamos, pero muy diferente a cuando teníamos la relación. Yo estaba ilusionada con la boda, pues creo que la mayoría de las mujeres anhelan formar una familia y casarse, tener una linda ceremonia, vestirse de blanco, pero igual, por ser algo tan importante preferí detener los planes, es que, incluso, ya me había hecho unas pruebas con el diseñador, el vestido ya estaba listo, la mayoría de las cosas estaban listas, así como el lugar”.

La joven influencer admite que le dolió la separación, pero con el paso de los días ha podido reponerse y ordenar sus emociones. “Lo que pasa es que los dos somos muy maduros y estamos en una etapa en la que predomina la conciencia, por eso ambos estamos muy tranquilos, ya que fue una decisión que se tomó por el bien de los dos, para estar seguros o ver si la separación nos va a unir más en un futuro”.

El cariño y el respeto siguen estando presente en esta relación de “amigos”. Jeni dice que haber vivido cinco meses juntos le dejó los mejores recuerdos.

“Me llevo mucho aprendizaje, creo que no hay momentos malos, sólo tenemos que aprender de cada situación y yo aprendí mucho, como persona sigo creciendo, una lección que me quedó es que no debemos apresurarnos tanto, ni dejarnos llevar por la ilusión y el momento, eso es lo más importante, ya que sí, todo fue muy arrebatado y soy mujer, un ser humano que se equivoca, ahora estoy tratando de no volverme a equivocar”.

Ahora, la joven rehace su vida y se enfoca en su carrera profesional, evaluando los proyectos que la mantendrán ocupada en los próximos meses. “Gracias a Dios hay muchos planes en puerta, vamos a rodar una película a mediados de año, es como lo más importante, también haré una gira de una obra de teatro con Nacho Casano que me tiene bastante entusiasmada”.