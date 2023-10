Jawy Méndez sacó del closet a Fer Sagreeb

Los ánimos se encendieron en Hotel VIP durante una reciente transmisión en la que el influencer y exintegrante de Acapulco shore, Jawy Méndez, se le fue encima a su compañero del reality Fer Sagreeb, por no revelar ante las cámaras su verdadera orientación sexual.

“Para cubrir que te estoy votando, no te lo digo por ahí, te lo digo porque soy una persona que percibe mucho eso, y yo sé que hay algo que tú sabes de que algo. Hay algo que lo está frenando, algo que lo contiene, no está fluyendo como él puede hacerlo”, dijo Jawy durante una dinámica del programa que se transmite por canal 5.

Ante este señalamiento, Fer se conmovió hasta la lágrimas y compartió un mensaje en el que expresó lo complicado que era aceptar su homosexualidad en un medio como el espectáculo.

“A pesar de que es una situación que muchísimas personas experimentan, en mi caso, he tenido la fortuna y el amor de estar rodeado de una familia que me apoya plenamente. Pero también es una realidad que en muchas ocasiones México, y en general América Latina, no está preparado para este tipo de revelaciones. Muchas personas han perdido sus trabajos por esto; simplemente es salir al mundo y decir ‘¿qué crees? Soy gay’”, expresó Fer Sagreeb, despertando el apoyo de algunos compañeros que corrieron a abrazarlo.