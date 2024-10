Javier Ceriani se despidió del Kompayaso con un desgarrador mensaje: VIDEO

La muerte del Kompayaso generó tristeza en el mundo del espectáculo, y varias celebridades que lo conocieron se han despedido de él tras una semana de estar en coma. Uno de ellos fue su compañero de set, Javier Ceriani, del programa “Chisme No Like”.

El conductor argentino le dedicó el programa entero al humorista de 54 años, cuyo nombre real es Eleazar del Valle.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre el Kompayaso?

Fue a través de un video en Instagram en donde se dirigió a sus fans para contar su sentir sobre cómo era el set sin Kompayaso:

“En el estudio se siente el silencio”.

Contó que fue esa misma mañana cuando les dieron la triste noticia de la muerte de la celebridad, que dejó en shock a muchos que lo conocieron. Luego, agregó: “Nos hemos reído mucho, nos hemos divertido mucho”.

El presentador argentino reveló que se tenía planeado el regreso del Kompayaso al programa, pero las complicaciones con la falla renal que tenía se lo impidieron.

En Instagram, Ceriani completó su mensaje de despedida a su compañero con un emotivo discurso, en donde destacó su alegría y la energía que tenía. “Su amistad fue un regalo precioso que voy a atesorar siempre”, escribió.

El post venía acompañado de una serie de fotos del Kompayaso en su paso por “Chisme No Like”.

“Tu ausencia deja un vacío irreparable, pero tu memoria inspira a seguir adelante con amor, risas y la misma pasión que tú me enseñaste. Descansa en paz, querido amigo. Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones”, concluyó.

¿Cómo se hizo famoso el Kompayaso?

El Kompayaso fue un comediante conocido por su humor ácido. Nació en Hidalgo y la fama le llegó gracias al poder del Internet luego de haber hecho de todo para convertirse en actor de teatro profesional, pues era su sueño. Sin embargo, cuando probó suerte en Hollywood, se dio cuenta de que era muy distinto a lo que imaginaba.

Decepcionado, estaba a punto de dedicar su vida como consultor de seguridad, pero hizo un último intento en una audición para el programa “Tengo Talento”, y fue allí donde nació el Kompayaso, su personaje más icónico.

“El personaje se creó junto con otro amigo argentino, le comenté: ‘Quiero participar, pero no quiero que la gente me reconozca’. Y él me dijo: ‘¿Por qué no te pintas de payaso? Pero hazlo serio’, y me aventé, esto fue en el 2018”, contó en una charla recuperada por “Milenio”.

En aquella programación, el comediante se presentó ante los jueces con el personaje, cuyo nombre era Unktú Pangh Uhehé Ramírez, e hizo reír a todos. Rápidamente se hizo viral.