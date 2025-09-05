Suscríbete
Famosos

Javier Carranza revela cuánto dinero le devolvió su ex prometida para terminar con el juicio

“La cifra era muchísimo más alta”, dijo el comediante al comparar lo que le devolvió con lo que le robó

September 05, 2025 • 
Alejandro Flores
javiercarranza.jpg

“Obtuve justicia”, dijo Carranza

Instagram y TVyNovelas

Javier Carranza aplicó el refrán “de lo perdido lo encontrado” para dar por terminado el asunto en el que su ex prometida le robo cientos de miles de pesos.

El comediante conocido como “El Costeño” denunció a principios de este 2025 que lo que había comenzado como una historia de amor terminó en un robo del que se dio cuenta a través de una cámara de seguridad instalada en su recámara.
A cuatro meses de que procedió de manera legal en contra de su ex pareja, el Costeo aceptó un acuerdo a pesar de que eso significó perder varios cientos de miles de pesos.

“Nos acaban de entregar una carta poder donde ella le da facultades a sus abogados para entregar dos cheques; ella los autoriza para que me los entreguen por reparación del daño”, dijo El Costeño.

Acompañado de su propio equipo legal, el comediante informo que ese dinero le basta para sentir que se hizo justicia, a pesar de que lo que le robaron fue mucho más y que aún hoy busca cosas que “desaparecieron” de su casa.

“Mi paz no tiene precio, estar en paz y seguir mi vida no tiene precio y la verdad es que esto me quitaba tiempo”.

El dinero que recuperó el Costeño

El Costeño comenzó la relación con su ex al conocerlo durante un vuelo. Ahora dice que desde muy temprano en el noviazgo encontró actitudes que debieron ponerlo en alerta pero que estaba cegado por el amor.

Más chismes de ‘La Casa de los Famosos México’
Final de La Casa de los Famosos México.jpg
Series y Cine
Lo que hay que saber de la final de LCDLFM 2023: a qué hora es, finalistas y cómo verla en vivo
August 13, 2023
 · 
Daniela de la Lanza
Finalistas de LCDLFM
Series y Cine
LCDLFM: ¿Qué hará el “Team Infierno” al terminarse el show? Conoce el futuro de los finalistas
August 13, 2023
 · 
Otto Rojas

El descubrimiento del robo sucedió un día en que, estando fuera de su casa por una gira, recibió en el teléfono la notificación de la cámara de seguridad que detectó movimiento en su recámara.
Decidió activar el video a distancia y lo que vio fue a su entonces prometida sacar de su clóset el dinero que le habían pagado por dos shows.

El comediante aclaró que los chques sólo cubren una parte de lo robado.
“La suma era muchísima mas pero nuestra voluntad es que esto se acabara y decidimos que nos diera 600 mil pesos. Yo estaba buscando justicia y la obtuve”.
Finalmente, aclaró que la cifra cubre también lo gastos y costes del proceso legal.

Javier Carranza El Costeño
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
emiliano aguilar madre.jpg
Famosos
El pasado musical de Carmen Treviño, ex esposa de Pepe Aguilar; su carrera se truncó por problemas maritales
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah-contenido-casa-.jpg
Famosos
Dalilah Polanco suelta verdad ‘kamikaze’ de Día y Noche en LCDLFM: "¡Qué poquito contenido estamos dando!”
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
premios-juventud-univision.jpg
Famosos
Premios Juventud 2025: ¿Qué artistas ya confirmaron para presentarse en vivo el 25 de septiembre?
September 04, 2025
 · 
TVyNovelas
omedia-presentacion-0.jpg
Famosos
Nace OMedia: la unión estratégica de Editorial Televisa e Intermex
September 04, 2025
 · 
TVyNovelas
Sasha-Montenegro-Lyn-May.jpg
Famosos
Lyn May vive experiencias paranormales tras maquillar cadáveres de Rosy Mendoza y Sasha Montenegro
La vedette relató que tras el fallecimiento de sus amigas cambió la forma en que se entiende la muerte.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
Gomita reaparece y habla de sus 15 cirugías: “No estoy flaca, anorexica”
La ex conductora de Sabadazo reveló cómo fue que logró obtener una figura delineada y mantenerse en forma.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
disparohijo.jpg
Viral
Le dispara en la cabeza a su hijo de 2 años porque madre le reclamó el pago de la pensión alimenticia
La historia conmociona a Latinoamérica.
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Betty-la-fea-robo.jpg
Viral
Roban a influencer mexicano afuera de la casa de ‘Betty la fea’ en Colombia
Gerardo Toledo estaba tomándose una foto junto a una imitadora del famoso personajes cuando fue víctima de la delincuencia.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez