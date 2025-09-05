Javier Carranza revela cuánto dinero le devolvió su ex prometida para terminar con el juicio

Javier Carranza aplicó el refrán “de lo perdido lo encontrado” para dar por terminado el asunto en el que su ex prometida le robo cientos de miles de pesos.

El comediante conocido como “El Costeño” denunció a principios de este 2025 que lo que había comenzado como una historia de amor terminó en un robo del que se dio cuenta a través de una cámara de seguridad instalada en su recámara.

A cuatro meses de que procedió de manera legal en contra de su ex pareja, el Costeo aceptó un acuerdo a pesar de que eso significó perder varios cientos de miles de pesos.

“Nos acaban de entregar una carta poder donde ella le da facultades a sus abogados para entregar dos cheques; ella los autoriza para que me los entreguen por reparación del daño”, dijo El Costeño.

Acompañado de su propio equipo legal, el comediante informo que ese dinero le basta para sentir que se hizo justicia, a pesar de que lo que le robaron fue mucho más y que aún hoy busca cosas que “desaparecieron” de su casa.

“Mi paz no tiene precio, estar en paz y seguir mi vida no tiene precio y la verdad es que esto me quitaba tiempo”.

El dinero que recuperó el Costeño

El Costeño comenzó la relación con su ex al conocerlo durante un vuelo. Ahora dice que desde muy temprano en el noviazgo encontró actitudes que debieron ponerlo en alerta pero que estaba cegado por el amor.

El descubrimiento del robo sucedió un día en que, estando fuera de su casa por una gira, recibió en el teléfono la notificación de la cámara de seguridad que detectó movimiento en su recámara.

Decidió activar el video a distancia y lo que vio fue a su entonces prometida sacar de su clóset el dinero que le habían pagado por dos shows.

El comediante aclaró que los chques sólo cubren una parte de lo robado.

“La suma era muchísima mas pero nuestra voluntad es que esto se acabara y decidimos que nos diera 600 mil pesos. Yo estaba buscando justicia y la obtuve”.

Finalmente, aclaró que la cifra cubre también lo gastos y costes del proceso legal.