5 telenovelas de Jacqueline Andere, que fue musa de Ernesto Alonso pese a que no es buena para llorar

“Yo no soy buena para llorar”, dice Jacqueline Andere al reconocer una de sus características más curiosas de ella como actriz.

Sin embargo, no es que no pueda llorar, es que necesita concentrarse mucho en el personaje para hacerlo.

Jacqueline Andere lleva 65 años de trayectoria y este sábado por fin se le hará justicia al entregarle el Ariel de Oro, el máximo galardón que se entrega a México en el cine.

“Nunca me habían dado un Ariel”, dice la actriz, quien se encuentra especialmente emocionada.

En efecto, Andere es un icono del cine mexicano pero también lo es de la televisión, donde hizo una carrera trascendente con sus telenovelas.

En este género, el primero que le dio una oportunidad fue Luis de Llano Palmer pero sin duda fue Ernesto Alonso el que la impulso hasta el punto de convertirla en estrella de los melodramas.

“Lo que hice con Ernesto fue mi parteaguas. Y desde que me dio mi primera oportunidad con “La Leona”, casi siempre estuve en todas sus telenovelas”.

Es decir, fue una de sus musas. Te presentamos a continiuación los títulos imprescindibles de Jacqueline Andere en la televisión.

La leona

Telenovela de engaños por antonomasia: está el hombre malvado que finge amar a una mujer para quitarle su herencia pero también está la hija que odia a su madre porque la cree una mala mujer.

La leona Telesistema mexicano

Andere interpreta precisamente a la hija de esta madre ue es encarnada nada menos que por Amparo Rivelles.

Corazón Salvaje

La primera versión de esta obra original de Caridad Bravo Adams.Es todavía en blanco y negro, con Julissa como la hermana caprichosa pero inteligente pero voluble pero enamorada.

Se enfrentaba con Julissa por el amor de Juan del Diablo Televisa

“El cuadro lo completaba Enrique Álvarez Felix, que éramos muy amigos, Enrique Lizaldi y yo”, recuerda Jacqueline.

El vuelo del águila

“Ernesto Alonso era muy estricto”, recuerda Andere cuando habla del rasgo que lo hizo uno de los productores más importantes de México, sobre todo cuando se aventuró a hacer telenovelas históricas.

En El Vuelo del águila, Jacqueline interpreta a la esposa de Porfirio Díaz.

La otra

Una de las últimas historias producidas por don Ernesto Alonso. De esa novela viene el recuerdo de Jacqueline de lo difícil que es para ella llorar.

“A Yadhira Carrillo yo la adoro pero ella tiene algo muy especial que es que quiere que le pongan música cuando está actuando. Y yo era la villana y le tenía que decir de cosas pero ella tenía su música que era lindísima... así era muy difícil”, contó Jacqueline Andere en una entrevista para el canal Perversiones de un café.

La madrastra

No es obviamente una telenovela producida por Ernesto Alonso pero sí es una de las que más popularidad le dio a Jacqueline Andere con su personaje de villana ue le hace la vida imposible a Victoria Ruffo.