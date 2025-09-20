Suscríbete
Telenovelas

5 telenovelas de Jacqueline Andere, que fue musa de Ernesto Alonso pese a que no es buena para llorar

La actriz Jacqueline Andere, con 65 años de trayectoria, recibirá este 20 de septiembre el Ariel de Oro 2025

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
jacqueline andere.jpg

Andere nunca había tenido un Ariel en sus manos

Instagram

“Yo no soy buena para llorar”, dice Jacqueline Andere al reconocer una de sus características más curiosas de ella como actriz.

Sin embargo, no es que no pueda llorar, es que necesita concentrarse mucho en el personaje para hacerlo.
Jacqueline Andere lleva 65 años de trayectoria y este sábado por fin se le hará justicia al entregarle el Ariel de Oro, el máximo galardón que se entrega a México en el cine.
“Nunca me habían dado un Ariel”, dice la actriz, quien se encuentra especialmente emocionada.

Jacqueline Andere ¡se cura una enfermedad a través de sus ojos!

En efecto, Andere es un icono del cine mexicano pero también lo es de la televisión, donde hizo una carrera trascendente con sus telenovelas.
En este género, el primero que le dio una oportunidad fue Luis de Llano Palmer pero sin duda fue Ernesto Alonso el que la impulso hasta el punto de convertirla en estrella de los melodramas.

“Lo que hice con Ernesto fue mi parteaguas. Y desde que me dio mi primera oportunidad con “La Leona”, casi siempre estuve en todas sus telenovelas”.

Es decir, fue una de sus musas. Te presentamos a continiuación los títulos imprescindibles de Jacqueline Andere en la televisión.

La leona

Telenovela de engaños por antonomasia: está el hombre malvado que finge amar a una mujer para quitarle su herencia pero también está la hija que odia a su madre porque la cree una mala mujer.

jacqueline andere dos.jpg

La leona

Telesistema mexicano

Andere interpreta precisamente a la hija de esta madre ue es encarnada nada menos que por Amparo Rivelles.

Corazón Salvaje

La primera versión de esta obra original de Caridad Bravo Adams.Es todavía en blanco y negro, con Julissa como la hermana caprichosa pero inteligente pero voluble pero enamorada.

jacqueline andere tres.jpg

Se enfrentaba con Julissa por el amor de Juan del Diablo

Televisa

“El cuadro lo completaba Enrique Álvarez Felix, que éramos muy amigos, Enrique Lizaldi y yo”, recuerda Jacqueline.

El vuelo del águila

“Ernesto Alonso era muy estricto”, recuerda Andere cuando habla del rasgo que lo hizo uno de los productores más importantes de México, sobre todo cuando se aventuró a hacer telenovelas históricas.

En El Vuelo del águila, Jacqueline interpreta a la esposa de Porfirio Díaz.

La otra

Una de las últimas historias producidas por don Ernesto Alonso. De esa novela viene el recuerdo de Jacqueline de lo difícil que es para ella llorar.

“A Yadhira Carrillo yo la adoro pero ella tiene algo muy especial que es que quiere que le pongan música cuando está actuando. Y yo era la villana y le tenía que decir de cosas pero ella tenía su música que era lindísima... así era muy difícil”, contó Jacqueline Andere en una entrevista para el canal Perversiones de un café.

La madrastra
No es obviamente una telenovela producida por Ernesto Alonso pero sí es una de las que más popularidad le dio a Jacqueline Andere con su personaje de villana ue le hace la vida imposible a Victoria Ruffo.

“Ella sí, para que veas, llora precioso”, dice Andere, sin envidia sino con justo reconocimiento.

Jacqueline Andere
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yadhira-Carrillo.jpg
Telenovelas
Yadhira Carrillo aclara si sus cachetadas de novela son reales o no: “echas mano de tus propios sentimientos”
September 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angleliqueboyerjuancarloscolombo.jpg
Telenovelas
15 años de “Teresa": Angelique Boyer se reencuentra con Juan Carlos Colombo
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
Adela noriega el privilegio de amar.jpg
Telenovelas
“El privilegio de amar": la telenovela en la que Adela Noriega no usó maquillaje pero la consagró como actriz
August 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
natasha-dupeyron-cynthia-klitbo-.jpg
Telenovelas
¡Como Cynthia Klitbo! Así luce Natasha Dupeyrón tras RAPARSE para ‘Los hilos del pasado’
August 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito.jpg
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
La dinámica de La Moneda del Destino de este 19 de septiembre resultó decepcionante para Abelito
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala.jpg
Famosos
¿Quiénes son las 20 parejas que tuvo Alexis Ayala antes de conocer a Cinthia Aparicio?
El actor dijo: “Yo he tenido 20 amores de mi vida y siempre me había equivocado”. Estas son las relaciones que se le han conocido
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg
Famosos
La anécdota de cuando un hombre le coqueteó a Aldo de Nigris y cómo reaccionó
El shippeo de Aldo y Aaron en La Casa de los Famosos ha despertado el interés por videos antiguos
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
¿Leonardo DiCaprio le hizo el feo a Galilea Montijo? Ella relata cómo le rompió el corazón
La actriz estuvo en el estreno en México de la nueva película de Leo, “Batalla tras batalla” y consiguió foto con Benicio del Toro y Regina Hall
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores