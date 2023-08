Esto hace actualmente Jaqueline Andere, la inolvidable protagonista de ‘El Maleficio’ en 1983

“El Maleficio” llegó a las pantallas de televisión mexicanas en la década de los 80’s, y de inmediato se posicionó en el gusto de los televidentes. Con el paso de los años, esta telenovela se colocó en los listados de los mejores melodramas y muchos la consideran un auténtico clásico en la historia de la televisión.

La telenovela , escrita por Fernanda Villeli, producida por Ernesto Alonso y dirigida por Raúl Araiza, se caracterizó por tratar temas hasta ese momento no explorados, como la brujería y el ocultismo, en lugar de las clásicas historias de amor.

Uno de los puntos fuertes de “El Maleficio” fue también su gran elenco, en el cual formaron parte importantes actores y actrices, como Jacqueline Andere, Ernesto Alonso, Norma Herrera, Humberto Zurita, Carmen Montejo, María Sorté y Erika Buenfil.

JACQUELINE ANDERE, Y SU PAPEL EN “EL MALEFICIO”

Jacqueline Andere , por supuesto, es recordada con especial cariño por haber protagonizado “El Maleficio” de forma convincente con su papel de “Beatriz Peralta”. Desde el 2021 no la hemos visto en telenovelas, aunque continúa activa en el teatro, una de sus grandes pasiones.

En la telenovela, se puso en la piel de una viuda que, tras casarse con el millonario “Enrique de Martino”, comienza a notar varios sucesos extraños que la llevan a descubrir la verdad: detrás de la fortuna del magnate se esconde un diabólico secreto.

JACQUELINE ANDERE EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ HACE HOY?

Luego de su inolvidable participación en “El Maleficio”, Jacqueline Andere continuó con su carrera actoral, participando en exitosas películas, obras de teatro y, por supuesto, telenovelas, donde nos regaló excepcionales papeles como villana.

Jacqueline Andere también es reconocida por ser la madre de Chantal Andrere, quien heredó el talento de su madre y también ha actuado en exitosas producciones.

Tras su exitoso trabajo en “El Maleficio”, Jacqueline Andere actuó en telenovelas como “Nuevo amanecer”, "Ángeles blancos”, “Serafín”, “La madrastra”, “La otra”, Soy tu dueña”, “Por amar sin ley” y “La mexicana y el güero”, su último melodrama, transmitido en el 2021.

La actriz ya tiene 84 años, y aunque no la hemos visto en pantalla chica, continúa con una vida profesional muy activa. Su última participación ha sido en la exitosa obra de teatro “100 metros cuadrados o El inconveniente”, que se presentó con llenos totales en la Ciudad de México y San Luis Potosí.

JACQUELINE ANDERE, ¿EN “EL MALEFICIO”?

Desde que se confirmó que habría una nueva versión de “El Maleficio” 40 años después de su primera transmisión al aire, mucha gente se comenzó a preguntar si Jacqueline Andere participaría en esta historia. En entrevista, la actriz confirmó su participación, aunque no dio mayores detalles de su papel.

“Sí, claro que sí voy a participar. ¿Qué voy hacer? No sé. No sé si seré la hermana de la nueva ‘Beatriz’, porque no he hablado con ‘El Güero’ (...) a mí me llamaron para que fuera a hacer unas escenas con niños. A mí me gustaría ser mala, por supuesto. Siempre me han gustado las malas”, aseguró.