Ivonne Montero respondió furiosa ante las críticas por su aspecto físico: ‘No pedí tu opinión’

Pese a lo necesarias que son las redes sociales para aquellos personajes que se dedican a la industria del entretenimiento, en ocasiones pueden convertirse en un “arma de doble filo”. Esto es algo que sabe perfectamente Ivonne Montero, ya que en más de una ocasión se ha cruzado con ‘haters’ que únicamente se manifiestan para criticarla y tratan de encontrarle a toda costa defectos con los que la puedan lastimar.

No obstante, esto también le ha ayudado a aprender cómo manejar este tipo de situaciones sin permitir que las ofensas la lastimen, aun si eso significa que deba ser áspera en sus interacciones.

La magistral respuesta de Ivonne Montero tras ser criticada por su imagen

Ahora que Antonella, su hija, está mucho mejor de salud y todas las cosas en su vida están volviendo a la normalidad, Ivonne Montero se tomó un momento para fotografiarse en un bello paisaje que pudo apreciar y así poder presumir el nuevo estilo de maquillaje que estuvo intentando.

Inevitablemente, recibió varios comentarios señalándole que no le favorecían estos cambios, palabras que no quiso ignorar, no para defenderse, sino para poner las cartas sobre la mesa.

“Después de 25 años de carrera, la gente debería saber cómo soy; me gusta arreglarme y sentirme bien. Si no te gusta, no tienes que decir nada. No te pedí tu opinión”, apuntó la actriz de “La Loba”, quien pese a que siempre ha tratado de ser respetuosa con las personas de su plataforma, ya no está dispuesta a permitir que la molesten con cosas relacionadas a su físico.

Ivonne Montero se defendió de los ‘haters’ Instagram

Fanáticos aplauden la actitud de Ivonne Montero

Estas declaraciones de la también bailarina generaron gran admiración entre sus seguidores, quienes en la caja de comentarios le reconocieron la entereza con la que se pronunció a los ataques. “No hagas caso ni le des explicaciones a gente que vive amargada”, fue una de las respuestas que Ivonne Montero rescató de esta experiencia en línea.