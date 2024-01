Ivonne Montero, en desacuerdo con la participación de mujeres trans en Miss Universo

No cabe duda de que la actriz Ivonne Montero ha hecho una carrera llena de esfuerzo y disciplina en la que le ha tocado picar piedra por muchos años; sin embargo, algo que también ha caracterizado a la también interprete son las situaciones mediáticas o escandalosas en las que se ha visto envuelta, la última de éstas fue que se pronunció en contra de la participación de mujeres transgénero en los concursos de belleza.

Esto luego de que Miss Universo abrió la puerta en 2018 a la participación de la primer mujer transgénero en la competencia: Ángela Ponce, que representaba a España, y aunque no ganó, significó un parteaguas en el certamen.

Pese a estos cambios en la organización, en México, Lupita Jones, quien estaba como directora de Mexicana Universal, la franquicia mexicana de Miss Universo, dijo que no cambiaría el reglamento y que no se aceptarían a mujeres trans; sin embargo, a partir de noviembre pasado se hizo oficial el nombramiento de Cynthia de la Vega como nueva directora del concurso de belleza en México, que por cierto ahora lleva el nombre de Miss Universo México, y con ello el reglamento se modificó, aceptando la participación de mujeres trans. Ante este panorama, Ivonne Montero fue cuestionada y aseguró que ella no está de acuerdo en que las mujeres trans puedan participar.

“Somos diferentes, no hay duda, no se está minimizando, no tiene por qué haber ofensas”

“No es que estemos de acuerdo o estemos en contra, hoy en día todos merecen respeto y merecen un lugar de acuerdo a sus ideas y convicciones, ideologías e inclinaciones, pero sí debemos tener muy claro que cada cosa tiene su espacio, y cada cosa tiene su manera de desarrollarse, estamos hablando de una Miss Universo, en donde se premia la belleza femenina, la que nace siendo mujer, no quiere decir que las otras no lo sean, hay una concepción que traen, que se respeta y se valora”, explicó Montero.

La actriz de éxitos como La loba, Secretos del alma y Las malcriadas no está en contra de que los eventos se realicen, siempre y cuando tengan su propio espacio.

“Pero por qué no ellos comienzan a levantar sus propios eventos, lo mismo en el deporte, me tocó ver una carrera de hombres contra mujeres, en donde el chiste se cuenta solo, somos diferentes, no hay duda, no se está minimizando, no tiene por qué haber ofensas, no se tienen porqué sentir ofendidos, simplemente que haya una competencia honrosa”.

“No soy de cristal, estoy muy segura de quién soy y a dónde voy”

Ivonne asegura no ser parte de la gran estadística de discriminación que existe, simplemente, externa su opinión. “Esto viene de una autoaceptación, del autorespeto y de respetar al de enfrente y es lo mismo de los que estamos del otro lado, evidentemente ha sido una lucha constante y hoy en día ya se está aprendiendo a ver sin juzgar, sin ofender, sin minimizar y hacer sentir mal al de enfrente, simplemente debemos aprender a respetar, no imponer. No soy transfóbica en lo absoluto, amo que cada quien se valore, no es un juego de poderes ni una lucha de géneros, debemos ser conscientes de nuestros actos, yo soy muy abierta, honesta, sensata, no me gustan las peleas, soy muy buena, pero no lo hago y no me gusta entrar en debates que de pronto malinformen de una personalidad que no tengo, yo no me ofendo si me dicen transfóbica, no soy de cristal, estoy muy segura de quién soy y a dónde voy”.

El nuevo reglamento de Miss Universo

Fue en 2018 que Miss Universo tuvo por primera vez como participante a una mujer transgénero, se trató de Ángela Ponce, quien representó a España. Aunque no ganó y fue eliminada en la primera ronda del certamen de belleza, la participación de Ángela fue un parteaguas y motivo de debate en todo el mundo.

Ahora, Miss Universo no sólo acepta la participación de mujeres trans, sino que su reglamento se ha vuelto más inclusivo y ahora pueden participar mujeres embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas, además la edad cambió, de los 18 años en adelante, sin límite de edad, cuando antes se marcaba de los 18 a los 28 años.

Cabe mencionar que este 2024 Miss Universo en su edición 73 se realizará en México el 28 de septiembre.