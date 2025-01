Issabela Camil reveló si ha pensado en escribir un libro sobre la apasionada historia que vivió con Luis Miguel

La historia de Luis Miguel incluye varios amores que lo marcaron en el pasado, justo como el noviazgo que tuvo con Issabela Camil, que es uno de los más recordados hasta el día de hoy. Y es que a pesar de que se separaron hace casi 30 años, se sabe que se trató de un episodio que les dejó a ambos valiosas lecciones y ha provocado que sus fanáticos quieran saber más de todo lo que vivieron juntos, una posibilidad que la actriz ya se encargó de abordar al responder si estaría dispuesta a hacer un libro de este tema.

¿Issabela Camil va a escribir un libro sobre su noviazgo con Luis Miguel? Esto dijo

Durante una reciente charla con “Venga la Alegría”, Issabela Camil reafirmó su negativa a publicar un libro que plasme el romance que vivió con Luis Miguel durante los 90. Esto debido a que afirmó, se trata de una experiencia que quiere seguir conservando para sí misma, al menos los detalles personales que no han salido a la luz.

“Es un tema que ya lo he platicado muchas veces. Yo creo que es una parte de mi vida que no quiero compartir, simplemente porque es mi tema, son mis cosas, mis vivencias. Es una historia que hoy por hoy no la voy a compartir más de lo que ya ha salido”, explicó la también influencer de moda, que en el pasado se mostró molesta por el uso de su imagen en la serie inspirada en el cantante mexicano, protagonizada por Diego Boneta, un proyecto en el que Camila Sodi le dio vida a su versión de juventud.

Issabela Camil aseguró que quiere guardar los detalles de su historia con Luis Miguel para sí misma Instagram, Getty Archivo

¿Cuánto tiempo anduvieron Issabela Camil y Luis Miguel?

A pesar de que ambos son sumamente herméticos respecto a su vida privada, existen algunos detalles públicos del tiempo que fueron una de las parejas más famosas del medio. Es así que es conocido que Issabela Camil y Luis Miguel fueron novios entre 1988 y 1995, por lo que permanecieron juntos durante aproximadamente siete años. Por otra parte, su acercamiento se dio gracias a que el intérprete de “Ahora te puedes marchar”, era cercano a Jaime Camil Garza, el padrastro de la actriz de “Busco al amor de mi vida, marido ya tuve”.

Este noviazgo habría llegado a su fin definitivamente como consecuencia de los diferentes estilos de vida que ambos llevaban. Actualmente, Issabela Camil está felizmente casada con Sergio Mayer, con quien llegó al altar en 2009 y tiene dos hijas; Antonia y Victoria. Por otra parte, Luis Miguel tiene una relación sentimental con Paloma Cuevas desde 2022.