La millonaria cantidad que pide Issabela Camil por el uso de su imagen en ‘Luis Miguel, la serie’, de Netflix

Issabela Camil tiene un proceso legal en contra de Netflix por el uso de su imagen en ‘Luis Miguel, la serie’, historia lanzada en abril de 2018

Tras cinco años del estreno de ‘Luis Miguel, la serie’, Issabela Camil inició un proceso legal en contra de Netflix por el uso no autorizado de su imagen en la historia de su exnovio.

Issabela interpuso una demanda civil, en la cual reclama una jugosa indemnización de al menos el 40% de los ingresos que generó la plataforma. Y tan solo en la primera temporada, Netflix obtuvo alrededor de 5 millones de dólares.

Aunque la demanda fue desestimada en mayo pasado por un juez federal, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación Civil revocó este falló y admitió el proceso legal iniciado por la actriz.

Ni el equipo legal de Netflix, ni alguien cercano a la producción de ‘Luis Miguel, la serie’ han reaccionado a la querella, por lo que aún es un misterio el curso de la misma y si la esposa de Sergio Mayer conseguirá su objetivo.

La razón por la que Issabela Camil no vio ‘Luis Miguel, la serie’

Hace dos años, en una visita al programa ‘Monse y Joe’, Issabela Camil no quiso revelar su opinión sobre la serie de Luismi, pues “si lo viví ¿para qué lo voy a ver en tele? No me interesa”, respondió cuando Montserrat Oliver y Yolanda Andrade insistían en sacarle alguna declaración.

Lo cierto es que la actriz, de 54 años, mantuvo un noviazgo estable con el intérprete de ‘La incondicional’ en la década de los 90. Y en la bioserie del artista, Camila Sodi interpreta a “Erica”, personaje inspirado en Issabela.