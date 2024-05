Issabela Camil confiesa que su matrimonio con Sergio Mayer cambió después de La Casa de los Famosos: Las razones

Podría pensarse que ser esposa de un personaje tan polémico como Sergio Mayer es todo un reto, sin embargo, Issabela Camil ha sabido llevar una relación estable con el actor por más de 14 años. Al ser cuestionada por TVyNovelas sobre qué tan difícil ha sido para ella ser la mujer del empresario, esto nos contestó:

“Estoy tratando de buscar un adjetivo que abarque todo lo que estoy pensando, todas las imágenes que pasan por mi mente… pero es un placer ser su esposa, me encanta, somos una pareja que trabajamos en equipo muy bien. Como todo en la vida, (nuestra relación) tiene sus colores y hay momentos donde es complejo… y es que él es un hombre imparable, que tiene ganas de hacer muchas cosas, que nadie lo detiene, no tiene límite, él realmente vive lo que quiere vivir y eso me parece fantástico, es un ejemplo para todos en casa. He aprendido muchas cosas de Sergio y siento que él también ha aprendido muchas de mí”, dijo en conversación con nuestro medio.

A pesar de que todo va bien en su matrimonio, la actriz admitió que no todo ha sido siempre color de rosa: “Obviamente tenemos diferencias, sí, muchas, pero lo que siento que nos mantiene juntos son precisamente esos valores, ese peso que le damos a lo más importante de la vida… “Hoy por hoy creo que somos una pareja que se complementa, que, en los momentos difíciles de nuestra relación, de nuestra comunicación, hemos sabido construir ese puente que nos regresa a uno con el otro”, aseguró.

Aunque admite que ella y Mayer son muy diferentes, han aprendido a entenderse: “Sí, somos muy distintos, pero también tenemos cosas en común, tenemos valores y ética similares, somos personas muy claras, honestas, somos comprometidos y nos gusta el proyecto de la familia, esas cosas te unen; obviamente, hay otras cosas que, aunque pareciera que no son tan importantes, también lo son, como el hecho de que no nos gusta salir, no nos gusta fumar, amamos los animales… y esas cosas son como parte del cuerpo y las reconoces”.

Sobre el hecho de que exponerse en un reality, como lo hizo Mayer en La casa de los famosos México, afecta la relación de pareja, la también modelo contestó sin titubeos: “Sí, yo me acuerdo entrando al set y que los productores me preguntaron: Issabela, ¿estás lista? Y yo les dije: ‘pero si yo no entro a La casa’, y me dijeron que no sabía lo que venía, que mi vida nunca iba a ser igual después del reality”.

Y así fue: “la vida cambió, hubo mucho aprendizaje, mucho trabajo familiar…”, nos dijo Issabela sobre esta etapa que pasó junto al actor. Sin embargo, también resaltó que fue muy favorable públicamente para los dos

“Fue una ventana fantástica para que la gente realmente conociera a Sergio tal cual es: líder, empático, pero a la vez difícil; comprometido, sensible, estratega, muchas cosas… no hay manera de que en ese espacio puedas mantener una cara que no es la tuya. Y a nosotros nos fortaleció como familia y con el público que estaba un poco separado de nosotros, tal vez abrumado por tantos chismes que salen de repente… Fue una casa extraordinaria y no lo digo yo nada más, todos estaban super contentos con lo que el Team infierno hizo”, concluyó.