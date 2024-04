Isabela Castillo cuenta los detalles de su divorcio con Matías Novoa

En mayo de 2019, Isabella Castillo vivía su propio cuento de hadas al lado de Matías Novoa, a quien conoció mientras grababan El Señor de los cielos.

Sin embargo, aunque parecían la pareja perfecta, los famosos anunciaron su separación en noviembre de 2021, poniendo fin a un breve matrimonio. Un par de años después, la actriz revela a TVyNovelas que ya es capítulo superado y que no guarda ningún tipo de rencor contra el galán chileno.

“MATÍAS FUE UN MAESTRO Y LO AMÉ MUCHÍSIMO”

“Me llevo bien (con él), él siguió con su vida y yo con la mía, no tenemos comunicación diaria, no puedo decir que sigue siendo mi amigo, pero si me lo encuentro el día de mañana le voy a dar un beso y un abrazo porque fue una persona que amé muchísimo, que me enseñó lo que quiero y lo que no, fue un maestro. Él me lleva 15 años y cuando me casé yo tenía 24, entonces aprendí muchísimo de él, aprendí a trabajar la paciencia y, obviamente, siempre le voy a tener un cariño especial, haya pasado lo que haya pasado, pero no es una persona con la que mantenga una relación cercana”, confiesa la protagonista de película La usurpadora, el musical.

Isabella se considera una mujer de noble, por eso en su corazón no hay sentimientos negativos:

“Yo soy así, creo en el perdón, así todo haya terminado mal, uno no puede cerrar un capítulo sintiendo rencor o rabia, ni nada. Creo en las buenas energías y cuando tú entiendes que todo pasa por un motivo, cierras cualquier capítulo de la mejor manera. A mí no me gusta quedar mal con nadie, ni con amigos, ni con parejas, me gustan las salidas elegantes. Hay que cerrar el capítulo bien, para emprender uno mejor”.

Ahora, al igual que a su ex esposo con Michelle Renaud, la actriz encontró de nuevo el amor, pero con el actor Cristian Gamero, a quien también conoció haciendo El Señor de los Cielos:

“Algo pasa con esa serie que siempre consigo novio (risas), pero sí, me tocó un día hacer unas escenas con Cristian, me invitó a cenar, me cayó muy bien y estoy feliz porque tiene buen corazón, es una linda persona, muy buen novio, súper detallista conmigo, es muy fácil de comunicarme con él. Le está yendo muy bien y yo estoy orgullosa de él; siempre estaré abierta al amor, me vaya bien o mal, siempre le daré una oportunidad porque creo que el amor es la base de todo”.

“YA ME CASÉ Y NO ME ARREPIENTO”

La pareja apenas va comenzando su idilio, por lo que todo es color de rosa: “Llevamos cuatro meses juntos, es como una luna de miel lo que estamos viviendo. Yo pienso que sí me volvería a casar, si siento que es la persona indicada, sí me lo proponen y tengo un buen sentimiento en el corazón lo hago, pero tampoco es algo que esté buscando porque ya me casé una vez, ya tuve una boda bonita, me casé muy enamorada y no me arrepiento, lo haría todo de nuevo, pero ya viví esa experiencia. Si me caso trataría de que todo funcione, no haría las cosas tan a lo loco y estaría bien segura de que me quiero casar”, señaló.

Sobre la maternidad, la actriz de origen cubano nos dijo que sí la contempla, pero no es algo que le quite el sueño: “No me niego, pero tampoco lo estoy buscando. Este año cumplo 30 y siento que se me pasó la vida, entonces, si se da, bien, sino no pasa nada. Es algo que sucederá en algún momento esté o no con pareja, lo haría por mí, no para complacer a otro porque un hijo es una gran responsabilidad y me gustaría dedicarle mi tiempo para criarlo de la mejor manera”.