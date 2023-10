Isabel Madow le refuta a Ema Pulido: “En mi vida he vendido el cuerpo”

Después de varios años alejada de la televisión, Isabel Madow regresó por la puerta grande al canal las estrellas participando en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, haciendo pareja con el argentino Agustín Fernández.

Y aunque ha intentado darlo todo en la pista, la famosa secretaría del Payaso Brozo no ha podido convencer a los jueces del programa transmitido de lunes a viernes por la señal más importante de Televisa. Tanto Ema Pulido, como Latin Lover y Roberto Mitsuko no han tenido piedad con la rubia que se ha quejado públicamente de los fuertes comentarios hechos en cámara.

Fue la semana pasada cuando Ema Pulido le dijo en su cara a Isabel que ella sólo vendía su cuerpo en televisión y que carecía de talento, por lo que la artista lamentó las declaraciones de la maestra y aseguró que no fue apropiada su crítica.

“Tuve que contestarle porque se veía un poco raro lo que dijo, al final yo la respeto muchísimo por aquí, por la trayectoria y obviamente, voy a aprender de cualquier crítica, creo que ella no quiso decir lo que dijo, sin embargo no me pude contener, y tuve que decirle que en mi vida he vendido el cuerpo, sólo vine a bailar, a echarle muchas ganas, mucho corazón a mi vocación”, expresó la actriz a TVyNovelas después de bailar la mañana de este jueves 12 de octubre.