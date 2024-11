Irina Baeva reaccionó a los rumores de su romance con un ‘exnovio’ de Geraldine Bazán

La historia entre Irina Baeva y Geraldine Bazán ha estado ligada desde hace tiempo, específicamente a partir de que protagonizaron un llamativo triángulo amoroso junto a Gabriel Soto. Por lo que resultó bastante llamativo el hecho de que surgieran teorías apuntando a la posibilidad de que sus caminos nuevamente se crucen por un hombre, con el que ambas actrices fueron vinculadas sentimentalmente. ¿De quién se trata? ¡Descúbrelo!

Irina Baeva rompió el silencio sobre su presunto romance con Giovanni Medina

A cinco meses de su escandalosa separación con Gabriel Soto, Irina Baeva acaparó todas las miradas debido a las especulaciones acerca de su vida amorosa, pues apareció en el panorama un hombre, mismo que se dijo, sería su nuevo interés. Se trata de Giovanni Medina, con el que la actriz fue vista en días pasados, desatando las sospechas de que entre ellos podría estar surgiendo algo más que una amistad.

Sin embargo, la protagonista de “Aventurera” ya se dio a la tarea de aclarar exactamente qué tipo de relación la une con el empresario mexicano. Así lo hizo durante su reciente llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde conversó brevemente con distintos medios, declaraciones retomadas por Las Estrellas, y detalló de qué va esta reciente cercanía que ha dado tanto de qué hablar.

“Estás confundiendo los tiempos. Giovanni es un amigo mío, es una persona que conozco hace poco, es un amigo mío, le podría decir así. Me ayudó en una situación complicada que en algún momento espero poderles platicar, pero ya en un futuro”, declaró la artista de 32 años.

Iirna Baeva explicó cuál es es exactamente el tipo de relación que mantiene con Giovanni Medina Instagram

Sobre la situación en la que Medina le ha estado ayudando, Irina no quiso dar mayores detalles, pues externó que aún no es momento de hablarlo. No así, sí quiso dejar claro que no mantiene ningún tipo de vínculo romántico con el también activista, que cabe recordar, durante un tiempo también fue relacionado con Geraldine Bazán.