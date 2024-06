Irina Baeva no se quedó callada ante el “hate” de Niurka Marcos: Así defendió su trabajo en “Aventurera”

Recientemente se estrenó la obra musical “Aventurera”, un clásico del teatro mexicano que el productor Juan Osorio decidió revivir, esta vez con Irina Baeva en el papel principal de Elena Tejero.

Los videos del estreno generaron controversia sobre la actuación de la actriz rusa. Niurka, quien hizo con éxito ese mismo personaje criticó fuertemente su desempeño, alegando que no sabía bailar y que tampoco era una vedette.

Ante la avalancha de “hate” que tuvo su debut, Irina comentó en declaraciones para Venga la Alegría: “La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva porque eso nos hace ser mejores y creo que estamos aquí para escucharla, corregir y trabajar más para dar lo mejor de nosotros”.

La novia de Gabriel Soto añadió que no se deja afectar por los comentarios negativos.

“Los comentarios negativos probablemente vienen de gente que ni siquiera ha visto la obra, entonces los invito a que nos acompañen y la disfruten porque realmente es un momento muy bonito”.

Entre otras cosas, Niurka, quien además es ex pareja del productor de la obra, Juan Osorio, dijo que para interpretar a Elena Tejero no solo se necesitaba belleza, sino talento para el baile.

Ante esto, Irina no se quedó callada y así respondió: “Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario. Hay cosas que a ti te pueden encantar y a mí no gustarme, entonces no tiene nada de malo, como dicen, en gustos se rompen géneros”.

Finalmente, la actriz de telenovela le hizo extensiva la invitación a Niurka para que fuera a una función de “Aventurera” y viera la obra, sin caer en comparaciones y luego diera una nueva opinión.