Irina Baeva frena en seco los rumores de romance con Giovanni Medina tras su escandalosa separación de Gabriel Soto

En foco de la prensa nacional está puesto, y desde hace ya varios meses, en la actriz rusa Irina Baeva. Mientras la famosa quiere hablar de sus proyectos laborares y atiende a la prensan con mucho decoro y amabilidad, el escándalo sigue afectando su visa laboral mediatizando su vida personal, especialmente por los romances que tuvo y que se le adjdican.

Tras su polémica y muy mencioada ruptura con Gabriel Soto, Irina Baevavinculada con el empresario y fugura de Internet, Giovanni Medina, exnovio de Ninel Conde y con quien también se relacionó a Geraldine Bazán ¡Todo queda en familia! dirían en la colonia.

¿Irina Baeva y Giovanni Medina vistos in fraganti?

El fin de semana pasado, Baeva y Medina fueron fotografiados juntos en un lujoso hotel en Las Vegas, lo que desató nuevos rumores a en la farándula sobre su supuesta relación amorosa. Sobre este tema la actriz habló sin pelos en la lengua y fue al hueso con sus declaraciones.

‘Este año hemos hablado muchísimo de mi vida personal y me gustaría decirles que estoy soltera. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos. ¡Se vienen muchísimas cosas! Este año definitivamente me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder, pero no es nada malo, al contrario, todo en la vida es aprendizaje y lo estoy tratando de tomar como tal’, declaró Irina Baeva dejando claro que entre el empresario y ella no hay nada.

Irina Baeva ha pasado semanas difíciles tras su ruptura con Gabriel Soto Instagram

Para hacer más énfaisis en lo que hora le importa, la famosa agregó: ‘Este momento estoy enfocándome en mí, en estar en paz, tranquila, y en estar trabajando fuera de mi zona de confort”, dijo la cantante.

De esta forma, la actriz negó cualquier vínculo romántico y aclaró que entre ellos solo hay una amistad, pidiendo que se respete su vida privada.

Irina Baeva descartó que vaya ser cantante

Con mucho entusiasmo la actriz rusa confesó que le encanta tomar clases de canto y que está trabajando en proyectos musicales personales, pero de eso a que vaya a ser cantante o que deje la actuación para dedicarse a la música, dejó en claro que es un rotundo no.

Irina Baeva en el ojo del huracán Instagram Irina Baeva

Irina Baena reveló que está apoyando a Vica, un talento nuevo quien le escribió una canción y piensa trabajar enel 2025 en el tema que él le compuso. ‘Me gustaría trabajar en la canción que él escribió para mí. Próximamente a lo mejor sacamos música. Vienen otros proyectos’, afirmó la actriz.