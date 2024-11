Conmoción en el espectáculo: querida figura de la televisión fue declarada ‘permanentemente discapacidad’

Hay conmoción y tristeza en el mundo del espectáculo, una de sus figuras más emblemáticas atraviesa un grave diagnóstico considerado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una enfermedad que genera discapacidad. Se trata de la presentadora Wendy Williams.

El primer conocimiento a nivel público que se tuvo se la salud de Wendy Williams, fue en febrero del 2024, cuando la famosa tenía 59 años, ahora, con 60 años, la demencia que padece la presentadora norteamericana avanza con fuerza al punto tal que fue ahora considerada como una persona ‘incapacitada’

Wendy Williams diagnósiticada con demencia Instagram

Sabrina E. Morrissey es la tutora de Wendy Williams

De acuerdo con nuevas revelaciones a TMZ, Sabrina E. Morrissey, tutora legal y vocera de la presentadora, reveló que Wendy Williams se encuentra en este momento ‘permanentemente discapacitada y legalmente incapacitada’.

Williams había sido diagnosticada con afasia agresiva primaria y demencia frontotemporal, para ese momento trascendió que a la presentadora había sido internada en un centro especializado con un contacto muy reducido con la familia.

De acuerdo a la fuente, para ese momento, Wendy Williams aún podía valerse por sí misma y aún ‘conservaba su buen humor’; sin embargo, a 9 meses de su terrible diagnóstico, el panorama es mucho más gris de cara a su salud.

Wendy Williams Instagram

¿Qué dice la OMS sobre la demencia que tiene Wendy Williams?

De acuerdo con datos de la OMS, el Alzheimer, una de las enfermedades que causa la demencia, solo ‘representa entre un 60% y un 70% de los casos’.

‘Otras formas incluyen demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy (agregados anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas) y un grupo de enfermedades que contribuyen a la demencia frontotemporal (degeneración del lóbulo frontal del cerebro)’, señala la OMS.

IG @brucewillisbw

El nuevo diagnóstico de Wendy Williams se da a conocer en medio de la polémica mundial que libre su tutora ante A & E Television Networks, Lifetime Entertainment por la publicación de la docuserie no autorizada Where Is Wendy Williams?