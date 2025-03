¿Indirecta para Bárbara Islas? Gala Montes responde con fuerza tras la negación de su romance

Gala Montes estalló contra Bárbara Islas luego de que la famosa negara su relación amorosa en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube. Primero, la ex participante de “La Casa de los Famosos México” filtró lo que parece una foto íntima y la llamó “mustia” y “mentirosa”; luego, habría enviado un duro mensaje.

¿Qué indirecta le mandó Gala Montes a Bárbara Islas?

En X (Twitter), la actriz de “Diseñando tu amor” (2021) y “Mi familia perfecta” (2018), escribió:

“Como me caga la pinche gente tibia y mentirosa”.

Este fue el fuerte mensaje que publicó Gala Montes. (X)

¿Qué pasó entre Gala Montes y Bárbara Islas?

En 2024, antes de que Gala Montes entrara a “La Casa de los Famosos México” se viralizó un video en TikTok en donde la actriz y Bárbara Islas se habían besado , generando emoción sobre una supuesta relación.

Este amorio fue confirmado por Montes en una serie de declaraciones, pero para Islas, la historia fue otra. En la charla con Yordi, la conductora desmintió que su relación haya ocurrido y dijo que el beso ocurrió como parte de un reto.

“Es una chava super guapa, pero… pues no es cierto (...) Yo no quería hablar de eso porque la respeto y considero que había una amistad y ella pasa por un momento de mucha polémica, pero yo no me podía sumar a esa mentira”, comentó.

Fue así como la declaración llegó a los oídos de Gala , quien reaccionó furiosa y publicó la foto íntima de su sillón, en donde afirma que es el mismo que ella tiene y en el que habrían pasado tiempo juntas. “No te voy a dar más protagonismo, pero, ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (Ese es mi sillón)”, escribió.

Este fue el post que Gala Montes filtró sobre Bárbara Islas. (X)

Esta publicación generó revuelo entre los usuarios, pues la señalan por haber publicado una imagen íntima de la famosa sin su consentimiento, lo que podría traerle serios problemas legales con la Ley Olimpia. Gala eliminó el post horas después.

