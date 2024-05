¡Increíble! Peso Pluma cambia de look y las redes sociales enloquecen

Disco nuevo... ¡Y cambio de look también! El cantante Peso Pluma se convirtió en tendencia en redes sociales sin que su próxima producción discográfica saliera al mercado.

Hassan Emilio Kabande Laija, como es su verdadero nombre, causó tremendo revuelo y enloqueció a sus fans, al presumir que se había hecho un diseño de imagen y ahora luce mucho distinto a como se presentó artísticamente.

El cantante, de 24 años, optó por hacerse un corte de cabello, en el que le dijo adiós a su famoso peinado que incluía un mechón largo, como una cola de caballo.

Ahora, “La Doble P”, como se hace llamar, tiene un estilo más reservado y un cabello corto. La historia de su peculiar anterior peinado, él mismo lo reveló en una entrevista con Jimmy Fallon.

“Un día me cortaron el pelo en Medellín, Colombia. Hice un video ahí cuando empezaba mi carrera y ellos de hecho lo hicieron todo mal. Cuando me vi en el espejo, me di cuenta de que realmente no estaba tan mal, así que me lo dejé... De pronto, todos los niños estaban locos por eso, así fue como pasó", contó.

A través de las redes se viralizó una foto en blanco y negro en que Peso Pluma luce totalmente distinto y aunque se pensó que podría tratarse de una animación artificial, luego el famoso posteó un video en Instagram en el que se le puede ver el cambio.

"Éxodo”, el cuarto álbum del tapatío será lanzado el 20 de junio en dos partes.