Imelda Garza acusó de infidelidad a Marco Chacón, pero el marido de Maribel Guardia se defendió: esto dijo

Imelda Garza Tuñón, ex esposa de Julián Figueroa, afirmó que la denuncia interpuesta por Maribel Guardia es un acto de venganza por parte de la actriz y su esposo, Marco Chacón. Según la cantante, ellos la estarían castigando porque ella conocía la supuesta infidelidad del abogado hacia Maribel. Sin embargo, él respondió contundente.

¿Qué dijo Marco Chacón sobre la supuesta infidelidad a Maribel Guardia?

Marco Chacón negó rotundamente las afirmaciones de Imelda Garza , diciendo que la intención de la actriz costarricense es de ofrecer un lugar seguro para su nieto, y que no se trata de “nada personal” y no tiene pensado responder con una demanda a esta fuerte afirmación.

Frente a los medios de comunicación, expresó: “No, para nada, nosotros no queremos hacerle ningún daño a ella, de ningún tipo. Repito, esto no se trata de ella, esto no se trata de la abuelita, eso no se trata del papá que falleció, eso no se trata de mí”.

¿Dónde está José Julián, el nieto de Maribel Guardia, tras la denuncia a Imelda Garza Tuñón?

En esta misma entrevista, en donde TVyNovelas estuvo presente, Marco Chacón aclaró que el pequeño de 7 años ya se encuentra en casa de Maribel y que está “muy contento” de estar en el hogar en donde creció.

Señaló que el niño se quedará con su abuela durante 10 días por decisión de la fiscalía tras investigar a los abuelos paternos y a su mamá, Imelda Garza Tuñón.

Por su parte, Guardia, de 65 años, contó que habían terminado a las 5 de la mañana del día miércoles tras una serie de entrevistas por parte de la fiscalía. “Yo estoy convencida de que los niños deben de estar con su mamá, siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí, él necesita una madre sana”, declaró.