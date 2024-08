¿Igualitos? Usuarios en redes sociales aseguran que el hijo de Shanik Berman se parece a Adrián Marcelo: FOTOS

A pesar de que la participación de Shanik Berman en La Casa de los Famosos México fue breve, dejó mucho de qué hablar con sus confesiones y anécdotas en el reality. En solo dos semanas, la periodista no solo compartió chismes del mundo del espectáculo, sino que también abrió su corazón al hablar sobre la trágica pérdida de su hijo.

Sin embargo, en redes sociales surgió una curiosa teoría que ha dado de qué hablar. Algunos usuarios han comenzado a especular sobre un posible parecido entre el fallecido hijo de Shanik y el polémico conductor Adrián Marcelo. Esta teoría cobró fuerza después de que un video en TikTok se volviera viral, en el cual se comparan imágenes de ambos, destacando lo que algunos consideran un asombroso parecido físico.

Internautas creen que tal vez este parecido físico hizo que Shanik Berman confiara en el influencer mientras ambos participaban en La Casa de los Famosos México. Tiktok 16.hhg

¿De qué murió el hijo de Shanik Berman?

Dentro del programa, Shanik compartió detalles sobre el accidente que le arrebató la vida a su hijo Daniel cuando tenía solo 19 años. Según relató, su hijo perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. Todo ocurrió cuando el coche en el que viajaba se volcó debido a un impacto en una de las llantas, lo que resultó fatal para Daniel, mientras que su acompañante salió ileso.

Shanik recordó con gran dolor ese momento y cómo fue enterarse de la devastadora noticia. “Me llama Jorge a las 4 de la mañana y me dice ‘Tienes que regresar... nuestro hijo se murió’. Yo no lo podía creer, pensé que estaba soñando y le colgué", narró la periodista con la voz entrecortada. Durante el vuelo de regreso, Berman confesó que no pudo contener su dolor, gritando y llorando sin consuelo, describiendo su desesperación como la de una “loba herida”.

Este doloroso relato conmovió a los televidentes y también hizo que muchos se preguntaran si la conexión especial entre Shanik y Adrián Marcelo podría estar relacionada con ese posible parecido. Aunque no hay pruebas que respalden la teoría, el video viral ha dado pie a debates y comentarios en redes sociales.

El impacto de las revelaciones de Shanik Berman en el reality sigue generando conversación, mostrando cómo las historias personales pueden resonar profundamente con el público y dar lugar a inesperadas teorías en el mundo del espectáculo.