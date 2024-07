La Casa de los Famosos México: Las dolorosas revelaciones que hizo Shanik Berman sobre la muerte de su hijo

Aunque en un inicio Shanik Berman dejó claro que usaría sus conocimientos periodísticos para sacarle información a sus compañeros, ahora le tocó a ella responder algunas cosas de su intimidad. Esto como parte de las sinceras revelaciones que compartió con los participantes acerca de la trágica muerte de su hijo, quien perdió la vida siendo muy joven.

Shanik Berman se sinceró sobre la muerte de Daniel, su hijo

La primera semana de “La Casa de los Famosos México” han dejado momentos únicos protagonizados por sus habitantes, quienes día a día se muestran con mayor apertura para hablar de cualquier tema. Esta confianza ha estado acompañada además del empuje de personajes como Shanik, que aprovecha cada oportunidad para preguntarles sobre cuestiones que le causen curiosidad.

Sin embargo, esta vez fue la comunicadora la que tuvo que enfrentar varias dudas de su vida personal, especialmente de un tópico del que ha tenido que aprender a hablar aún con lo doloroso que es para ella. Este escenario se remonta a 2004, año en el su hijo Daniel falleció inesperadamente.

“Me habla Jorge a la cuatro de la mañana y me dice: ‘te tienes que regresar’, yo le digo ‘No, papi, es hasta mañana cuando me regreso’. Y él me dice ‘no, es que nuestro hijo se murió’. Yo pensé que estaba soñando y le colgué”, recordó.

Procesar la noticia le tomó un poco de tiempo a la presentadora, quien al hablar nuevamente con su pareja, le pidió que llevara hiciera algo para salvarlo. “Le dije a Jorge que lo llevara al doctor, que él cómo sabía que se murió. Y él me repetía: ‘es que está muerto’. Yo aullé todo el camino de regreso, eran gritos como de una loba herida”, contó Shanik Berman, quien mencionó que además de lo impactante que estaba siendo todo esto, comenzó a recibir llamadas de la prensa para preguntarle por lo que había pasado.

Shanik tuvo que afrontar la dolorosa muerte de su hijo Redes, Vix

Cómo murió el hijo de Shanik y Jorge Berman

De acuerdo con lo que la participante de LCDLFM platicó, Daniel Berman perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico, el cual le causó lesiones irremediables.

“Tenía 19 años, fue un accidente de un borracho. Le pegó en la llanta de atrás y el coche se volteó. A la chica que le estaba dando el aventón no le pasó nada, pero él se pegó en la cabeza”, reveló Shanik Berman, que durante años evitó hablar de este asunto por lo difícil que le era, un sentimiento que con el tiempo logró sobrellevar, recordando siempre que tuvo la fortuna de haber compartido con él su vida.