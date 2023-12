Hospitalizaron a Lesslie Polinesia: ¿cuál es el estado de salud de la influencer y su bebé?

Lesslie Polineasia ha ofrecido detalles sobre su estado de salud y la de su bebé.

Lesslie Polinesia, la influencer que forma parte del grupo Los Polinesios y que actualmente está embarazada, preocupó a sus fans luego de que se ausentara de las redes sociales, para después publicar un video en donde confiesa que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, poniendo en riesgo su vida y la de su bebé.

¿Qué le pasó a Lesslie Polinesia?

Este miércoles, Lesslie Polinesia, de 27 años, publicó una historia desde lo que parece ser el hospital, en donde todavía tenía puesto el catéter en su mano, para explicar lo que había ocurrido.

“Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba”.

Lesslie Polinesia dijo que ella y su bebé están bien de salud. (Instagram @ppteamlesslie)

¿Cuál es el estado de salud de Lesslie Polinesia?

Lesslie Polinesia, quien se ha consolidado como una personalidad en solitario, explicó que ella y su bebé de más de 3 meses de gestación ya se encuentran “fuera de riesgo” y ahora están recuperándose.

“Bebé y yo estamos bien (…) Siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”, dijo la youtuber, pero no reveló la enfermedad o padecimiento que tuvo para haber sido trasladada de emergencia.

También aprovechó el momento para agradecer a sus fans y compartirles una reflexión sobre su experiencia en ese momento.

“Estamos tranquilas y lo más importante es que el bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también; estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla, abrazar esos momentos siempre”, expresó.

¿Quién es la pareja de Lesslie Polinesia?

La pareja de Lesslie Polinesia es “Kundavi”, aunque este apodo es el que usa la influencer para referirse a él. Según reportes, el joven de nombre Carlos Alberto es originario de Oaxaca y sus padres son propietarios del restaurante Tierra del Sol.

Sin embargo, la pareja suele mantener su relación amorosa lejos de las redes sociales a pesar del gran éxito de Lesslie en Internet.