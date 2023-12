Critican a Romeo Santos por iniciar su concierto con 8 horas de retraso; él reveló la razón

Los fans en Venezuela tuvieron que esperar por horas, pero finalmente se cumplió su sueño de ver a Romeo Santos en vivo.

Romeo Santos se encuentra en medio de la controversia después de que se revelara que durante uno de sus conciertos del fin de semana en Venezuela, el cantante inició el espectáculo 8 horas después de lo acordado, alrededor de las 4 de la mañana, lo que generó indignación entre muchos fans. Sin embargo, él ofreció una explicación sobre lo sucedido.

¿Qué pasó con Romeo Santos y por qué se hizo tendencia?

En redes sociales, los usuarios comenzaron a criticar a Romeo Santos por no salir a presentar su concierto en Venezuela.

“Se merecen todo el respeto del mundo”. Romeo Santos.

Tanto asistentes como aquellos que no acudieron al evento comenzaron a especular sobre lo que pudo haber ocurrido, incluso algunos afirmaban que el cantante de “Ella y yo” ni siquiera estaba en el país.

Para los empresarios mentirosos que dicen en su comunicado que Romeo Santos llegó a la carlota a las 10 pm. Este video es en migración Maiquetia a las 3:00 am @RomeoSantosPage pic.twitter.com/0biEYTRmtX — UR Libre (@freeUR_vzla) December 11, 2023

Circulan videos en los que se ve al artista llegando al aeropuerto a las 3:00 am. Otros clips muestran el momento en que los organizadores explicaron que algunas piezas del escenario ni siquiera habían llegado, mientras los fans gritaban "¡Estafa, estafa!”.

"Estafa, estafa, estafa": Lo que gritan en La Carlota ante ausencia de Romeo Santosa. Son más de 4 horas de espera.



Los animadores comentan que el cantante ya está en Caracas pero los músicos no. La gente no les crees. Algunos empiezan a abandonar el recinto. pic.twitter.com/YM6szkiqfN — Lohena Reverón (@lareveron10) December 11, 2023

Romeo Santos responde al retraso de su concierto

Finalmente, cuando Romeo Santos apareció en el escenario, explicó la razón por la que llegó tan tarde al concierto en la Base Aérea La Carlota.

“Lo que acaba de suceder esta noche no es excusable. No tiene justificación (...) La producción venía desde Perú, y no encontramos un avión para traerla. De último minuto tuvimos que buscar un avión como plan B. Las dos opciones eran cancelar el show o cantar a las 4 de la mañana”, expresó frente al público.

Romeo Santos se disculpó con sus fans que habían esperado durante 8 horas y finalmente ofreció el tan anhelado concierto “hasta que salió el Sol”.

También mencionó que ya era la segunda vez que le ocurría esto con la misma empresa organizadora.

“Los amo, los adoro y los respeto. Y se merecen todo el respeto del mundo”, concluyó el cantante de 42 años.