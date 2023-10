Horóscopos semanales del 9 al 15 de octubre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Lucha por tus ideales, nadie lo hará por ti; tendrás a tu favor la energía para llegar adonde quieras. Cuidado con el dinero que gastas, podrías tener atorones fuertes, así que contrólate. En el amor, tendrás que poner sobre la mesa temas que se han quedado en el aire y están afectando la comunicación entre tú y tu pareja; cuidado, podrías perder.

DÍA: MARTES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 22

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Se abren los caminos para que tomes una decisión muy fuerte; será un poco difícil, pero te llevará a mejores lugares. Trabaja contigo misma(o), no descuides tu salud física y mental; la imagen es muy importante para sentirte mejor, recuerda que como te ves es como te van a tratar. El dinero llegará pronto para emprender tu nueva vida.

DÍA: SÁBADO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 34

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Oportunidad de negocio en puerta, aprovecha esta buena racha que te llega, sólo analiza bien todo; antes de firmar papeles hay que leer las cláusulas. Organízate con el dinero, porque se aproximan gastos inesperados; siempre hay que tener un guardadito para cualquier emergencia. Los éxitos nunca llegan solos, siempre llegan a manos llenas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: ROSA

NÚMERO: 7

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Toda acción genera una reacción, así que cuidado con los arranques que tengas o los corajes que te hagan pasar; trata de no engancharte con personas negativas que sólo te atorarán en tus proyectos. Eres una persona organizada con tu dinero y así debes seguir. Unas vacaciones cortas te ayudarán a relajarte y será importante para la salud.

DÍA: LUNES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 20

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Llegan grandes ganancias económicas; no olvides compartir con los tuyos estos buenos momentos. Templanza con tu pareja, deja que todo fluya; evita problemas innecesarios. Se alejará gente de tu camino, no trates de detenerla, la vida la está alejando por alguna razón; unos van y otros vienen, así es la vida, llena de ciclos. Ve preparándote para un viaje sorpresivo.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 3

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Que la suerte te acompañe ahora que empezarás una nueva etapa; no pierdas de vista tus objetivos, ya que estás a punto de lograr tus metas. No pierdas el tiempo tratando de cambiar a las personas que están cerca de ti, cada uno actúa y es diferente, así que no quieras imponer tu voluntad, fluye y deja fluir. Crecimiento laboral, te lo mereces porque trabajas mucho.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 66

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Te levantas del derrumbe económico que has venido arrastrando, ahora vendrá una nueva oportunidad para generar dinero. Un evento social se aproxima, será muy importante tu asistencia, así que no vayas a faltar. Ahorra mínimo el 10 % de lo que ganas, verás que eso te traerá paz y seguridad económica. No te prestes a chismes ni hablar de más.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 30

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Aprovecha esta nueva etapa, un nuevo año donde tendrás la oportunidad de crear nuevas cosas. Que no se te vaya a pasar la mano con los excesos de alcohol o de comida, que podrías pagar las consecuencias. Hay un viaje en puerta para seguir celebrando tu cumpleaños y nuevas oportunidades en el amor, alguien nuevo en tu vida.

DÍA: VIERNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 5

Francisco Gattorno es Libra, nació el 12 de octubre de 1964. Medios y Media/Getty Images

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

El trabajo seguirá dando sorpresas, tal vez los cambios no te gustarán, pero no podrás hacer mucho para cambiarlos; por el momento no te muevas hasta que surja otra oportunidad mejor. Aquella pareja que has estado esperando por fin aparecerá, y será de la manera más extraña pero tierna. Temas de embarazos y nacimientos a la vista.

DÍA: MARTES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 43

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Brillará el sol para ti trayendo nueva energía para seguir avanzando en tu camino; verás que todas las situaciones se vendrán acomodando poco a poco para que tengas un mejor bienestar. Una noticia un poco difícil llegará estos días referente a algún familiar que estará pasando temas de enfermedad; necesitarán de tu apoyo, así que dales la mano.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 18

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Cuídate de los robos, deberás andar estos días con cuidado y muy a las vivas, ya sabes que estamos viviendo tiempos difíciles; cuida mucho tus pertenencias y deja tu hogar seguro. Alguien que te lastimó en el pasado podría volver a buscarte para pedirte perdón, y el arrepentimiento lo podrás ver reflejado en sus ojos.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 1