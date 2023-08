Horóscopos semanales del 7 al 13 de agosto de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Estamos a mitad de año y no has podido cumplir tus metas como te lo habías propuesto, pero todavía puedes lograrlo; deja de ponerle atención a aquello que no te ha dejado nada productivo, es momento de tomar fuerza y llegar a donde quieres. En el amor las cosas irán lentas, así que no presiones, todo a su momento. El dinero estará apoyando tu camino.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 6

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Nada mejor que recibir buenas noticias laborales para que festejes tu cumpleaños con mucho triunfo, eso te dará toda la energía para llegar a tus metas. En temas de pareja debes poner las cosas claras antes de que sigan surgiendo más problemas y tengan que tomar decisiones dolorosas y de las cuales puedan arrepentirse.

DÍA: LUNES

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 2

Alexis Ayala es Leo, nació el 9 de agosto de 1965. TVyNovelas

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Las pérdidas siempre son dolorosas, no importa lo que sea o de quién se trate, pero esto te dará nuevas oportunidades para pasar al siguiente nivel de tu vida, así que no te rindas, que siempre hay cosas mejores por llegar; empieza a poner en una balanza y quita lo que ya no te llena y suma a tu vida. En temas laborales habrá sorpresas interesantes y con buena economía.

DÍA: SÁBADO

COLOR: GRIS

NÚMERO: 19

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Cuidado con las traiciones, andarás muy vulnerable ante sucesos incómodos con una persona en la cual confiabas al cien, pero esto ayudará a que abras los ojos y no sigas cometiendo errores. Un viaje en puerta que será muy importante te ayudará a pensar y tener más claridad en la toma de decisiones. Cuida mucho tu salud dental, acude al dentista antes de que sea demasiado tarde.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 10

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Te buscará alguien para obtener tu perdón ya que te ha lastimado mucho, ahora llegará tu oportunidad de aclarar todo y la última decisión será tuya; no guardes rencor, lo mejor es soltar y olvidar. En temas de dinero tendrás que recuperar lo gastado y lo que has prestado; siempre hay oportunidades para tener más, con trabajo y salud lo puedes lograr. El amor está en pausa por ahora.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 72

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Buenas noticias están por llegar y traerán aires de buena economía; tendrás la oportunidad de cubrir tus gastos y deudas, así estarás más tranquilo. El universo comenzará a estar a tu favor, todo aquello que se había detenido empezará a moverse; se abrirán puertas que estaban en el olvido, aprovecha. En temas familiares las cosas no mejoran, el consejo es: aléjate en lo que se calman las aguas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 33

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Son tiempos de estar solo contigo mismo, hacer una retrospección de tu vida emocional y sentimental, no estar con cualquier persona sólo por no sentirte en soledad; aprende que no siempre puedes o debes estar con alguien. Arranque de negocios o nuevos proyectos laborales con éxito, por fin llegará lo que deseas profesionalmente. Visita al médico en temas gástricos.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 44

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

El sol te sonreirá, has aprendido qué es lo que ya no debes permitir en tu vida; los límites son importantes, deben respetar tu vida y decisiones, siempre y cuando lo que hagas no dañe a los demás. El amor estará en equilibrio y podrán vivir una nueva etapa en tu relación con mucha diversión y pasión. Cuida tus movimientos financieros, recuerda que al dinero se le respeta y se le cuida.

DÍA: JUEVES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 37

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Cuídate de alguien cercano que desea cosas negativas para ti, no confíes mucho ni cuentes más allá de tu vida; no le des armas para que pueda atacarte, son tiempos difíciles en el mundo, así que la discreción será tu protección. Por otro lado, surgirá un viaje de improviso, pero será una aventura divertida que no te puedes perder, y menos con amigos. Visitas inesperadas llagarán a las puertas de tu casa, prepárate.

DÍA: LUNES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 9

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Habrá trabajo y más trabajo estos días, así que toma vitaminas o algo, que necesitarás mucha energía para cumplir los compromisos; recuperas la economía y poco a poco saldrás de tus deudas, ya mero podrás respirar más tranquilo. Que la energía de los problemas de los demás no te absorba, apenas y podrás resolver lo tuyo y quieres solucionarle la vida a los demás, eso sólo te atorará, cada uno es responsable de su vida.

DÍA: VIERNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 6

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Cuida mucho lo que hablas de otras personas, y más si son malos comentarios, ya que podrías meterte en problemas fuertes; lo mejor es que seas reservado y te guardes lo que piensas. Tu casa necesita arreglos, dale una renovada, verás que te sentirás mejor y fluirá mejor todo hasta con tu familia. Habrá una llegada de dinero inesperado, te pondrá feliz esta noticia.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 4