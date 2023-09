Horóscopos semanales del 4 al 10 de septiembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Tendrás que poner en su lugar a esa persona que se está metiendo en tu vida; confrontar y poner límites ayudará a quitarte la mala energía. Regresarán las ganas de amar, alguien está a punto de aparecer y te dará esa ilusión que habías perdido. El dinero se tiene que trabajar y darle valor, úsalo para lo que sirve, pero que no sea sólo tu objetivo de vida.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 17

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Embarazo a la vista, así que, si ese es tu deseo, el universo te dará la oportunidad. Es momento de cambiar guardarropa, imagen, energía, es tiempo de cerrar ciclos para iniciar nuevos caminos, dejar atrás aquello que te ha dolido y momentos que han sido difíciles. Pon atención en tus gastos y cuida más el dinero para que no estés sufriendo al llegar a la quincena.

DÍA: SÁBADO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 2

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Los sacrificios tienen recompensa, siempre y cuando lo que hagas sea de corazón y con buenas intenciones. Tendrás nuevas noticias que te ayudarán a elegir un nuevo camino laboral, y será muy productivo. No te arrepientas de lo que ya hiciste, toma de ahí una enseñanza para no cometer los mismos errores. En el amor estará todo en calma, sin pena ni gloria.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 47

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Atento por dónde andas y cuida tus pertenencias, los peligros están a la orden del día, pero si pones tus cinco sentidos podrás evitar problemas. Habrá rivalidad con alguien de tu trabajo, no le des importancia; tú cumple con tus compromisos. Estarás mejor que nunca en temas de salud, sigue cuidándote, recuerda que teniendo buena salud, lo demás viene de gane.

DÍA: DOMINGO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 15

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

La energía de tu cumpleaños te ayudará a cumplir tus deseos y esos proyectos que traes en mente; el ritual de apagar las velas del pastel te dará buena suerte para este nuevo año. El amor tiene una sorpresa que te llenará de entusiasmo con tu pareja; seguirán fortaleciendo la relación. Llegará dinero que no esperabas. Cuídate del exceso, tanto de comer como de beber.

DÍA: VIERNES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 4

Michelle Renaud es Virgo, nació el 9 de septiembre de 1988.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

El éxito te acompañará, serán buenos días para conseguir esa propiedad o auto que deseas. Tendrás la oportunidad de ayudar a quien se encuentra en problemas y necesita apoyo. Esa persona que se ha vuelto especial en tu vida también siente lo mismo, no lo pongas a prueba, sólo te darás cuenta de que sus intenciones son buenas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 11

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Iniciarás un viaje, los nuevos aires te llevarán hacia nuevas tierras donde podrás encontrar eso que llevas tiempo buscando, recuerda que si quieres algo deberás moverte; los cambios siempre son buenos. La gente volteará a verte, así que si estás soltera(o) aprovecha esta energía; si estás comprometida(o) o con pareja, ten cuidado con la infidelidad, te podrán cachar.

DÍA: JUEVES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 12

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Necesitarás ayuda estos días en temas laborales, no podrás tu sola(o), la carga de trabajo será bastante y la presión de los jefes o clientes estará al rojo vivo; busca quién te pueda apoyar para sacar adelante la chamba. En temas del amor, cabe la posibilidad de regresar con alguien de tu pasado, pero no es lo mejor, debes cerrar ya ese círculo.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 1

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Habrá mucha pasión y amoríos que te harán sentir muy bien, sólo recuerda no involucrarte, ya que no se ve nada seguro para que pinte una relación formal. Si vas arrancando un negocio, deberás tener paciencia para ver las ganancias, todo lleva un proceso; se acercará gente para asociarse contigo; sé muy cautelosa(o) para no perder.

DÍA: MARTES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 54

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Regresará la alegría a tu vida, llegará algo que pensabas que no pasaría y el universo te dará esa sorpresa. Cumple con tus compromisos, no esperes que alguien llegue y los resuelva, la responsabilidad es tuya, asume lo que prometiste. En temas de dinero no debes conformarte, empieza a planear un negocio extra que te ayude a ganar más.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 33

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Lo que se fue o quien se fue no regresará, dando paso a que llegue algo nuevo; soltar te dolerá mucho, pero te recuperarás con el tiempo. Es tiempo de cargarse de energía y echarle la buena vibra a tu trabajo, que lo has descuidado por tus temas personales. Cuidado con opinar de los demás, porque te podrías meter en problemas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 10