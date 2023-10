Horóscopos semanales del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Las consecuencias que estás viviendo han sido por tus malas decisiones, así que no culpes a nadie y asume tu responsabilidad. En temas laborales toda irá funcionando sin ningún cambio; aunque ya estás aburrida(o) de lo mismo, tendrás que esperar a que comience el próximo año para que busques nuevas opciones. Cuidado con los pleitos con tu pareja.

DÍA: JUEVES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 8

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

No pongas palabras en la boca de alguien más, no es bueno inventar ni levantar falsos de alguien más, eso te llevará a tener muchos problemas con las personas a tu alrededor. Momento de echar a andar tus proyectos de independizarte o cambiar de trabajo, todo puede realizarse con éxito. Cuida tu estómago, ya que podrías tener problemas digestivos.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 29

África Zavala es Leo, cumple años el 12 de agosto de 1985.

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

No gastes de más, podrías necesitar el dinero para eventos inesperados; sé precavida(o) con el tema económico, hay prioridades. Los sueños te darán la señal que has estado esperando para tomar la decisión de moverte de casa o trabajo. Ten el valor de decir lo que sientes por esa persona, no le mandes mensajes entre líneas, que no te hará caso.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 2

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Una amistad se podría convertir en una buena relación sentimental, así que no te cierres y déjate llevar por aquello que te ponga el destino, te irá muy bien. En temas laborales concluyes una historia para darle paso a algo mejor, y este ofrecimiento te llegará pronto. Posibilidades de avanzar en proyectos que se veían muy difíciles de arrancar.

DÍA: MARTES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 45

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Escucha tu voz interior, te dirá por dónde debes caminar, se llama intuición; si algo o alguien no te late, lo mejor es alejares de ello. Te invitarán a participar a un evento que no debes dejar pasar, te va a convenir. Tendrás señales de alguien que amabas mucho y ya no está en este plano; lejos de darte susto te dará mucha alegría y nostalgia.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 7

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Suelta a esa persona que ya no está en tu vida y no se ve que vaya a regresar; es difícil de entender, pero después descubrirás por qué pasó. No arriesgues tu dinero, si no conoces ese negocio que te ofrecen no lo hagas, podrías perder. Aléjate de gente que sólo te envidia y está al tanto de tu vida, recuerda que la envidia nunca descansa.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 33

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Aprende a compartir, no todo el pastel es para ti; la vida te da oportunidades de progreso, pero también para aquellos que lo necesitan y están a tu alrededor. Toma una buena decisión con respecto a esa relación amorosa para que no te vayas a arrepentir. Cuida tus piernas y rodillas, podrías tener problemas o pequeños accidentes.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 20

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Suelta el pasado, sólo te estás atorando y no vas a poder llegar a donde quieres; lo que te quite la vida es por algo. Toma vitaminas y cuídate para no caer en enfermedad, has estado muy agotada(o) sin poder dormir bien ni has descansado lo necesario. Abre los ojos, ya que andará alguien por ahí interesado(a) en ti y querrá tener algo más que una amistad.

DÍA: SÁBADO

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 30

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Todo florecerá de nuevo, aquello que estaba marchito volverá a dar frutos y vendrán buenos tiempos. No te abras ante los extraños, cuidado a quién dejas entrar a tu vida personal, no se puede confiar en nadie que no conozcas. Pon atención en tus finanzas, ya que habrá alguien que te pedirá dinero prestado y no te lo va a pagar.

DÍA: LUNES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 10

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Toma el control de tu vida, debes hacer cambios fuertes, tal vez muchos sean dolorosos pero necesarios, así que no andes de dispersa(o). Hay un tiempo para todo y para todos, pero no te olvides de ti y de lo que necesitas arreglar. El dinero llegará pronto, así que deja de gastar energías pensando negativamente y quejándote de todo.

DÍA: MARTES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 67

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Te darás unos días de descanso o vacaciones, lo mejor es que irás con buena compañía y el amor estará de tu lado. Ya has traído mucho cansancio de hacer lo mismo, rompe con eso, busca nuevas actividades. Llegarán a ti tan buenas noticias que querrás celebrar a lo grande; toma todo con calma. En salud, atención con los riñones.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: VINO

NÚMERO: 28

Carlos Arenas es Escorpión, nació el 31 de octubre de 1977.